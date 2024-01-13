Düzce Valisi Selçuk Aslan İncelemelerde Bulundu

Düzce Belediyesi tarafından 63 dönüm alan üzerine inşa edilen bu proje, kentin ekonomik dinamizmini artırmayı ve bölgeye yeni iş fırsatları yaratmayı hedefliyor.

Modern Sanayi Sitesi: Kentin Yeni Ekonomik Çekim Merkezi

Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Modern Sanayi Sitesi projesi, kent için önemli bir dönemeç olarak kabul ediliyor. Modern altyapısıyla öne çıkacak olan bu sanayi sitesi, sadece iş yerleri için değil aynı zamanda sosyal yaşam alanlarıyla da öne çıkacak. Proje, 63 dönüm üzerine yayılan geniş bir alanda kurulu olup, bölge ekonomisinin canlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Vali Aslan'ın İncelemeleri ve Bilgi Alışverişi

Vali Selçuk Aslan, Modern Sanayi Sitesi inşaatının devam ettiği alanda detaylı incelemelerde bulundu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan'dan projeyle ilgili ayrıntılı bilgi alarak, yapılan çalışmalar hakkında bir değerlendirme yaptı. Vali Aslan, projenin sadece iş dünyasına değil, aynı zamanda kent sakinlerine de olumlu etkiler sağlayacak bir proje olduğunu belirtti.

Modern Sanayi Sitesi: Sosyal Yaşam Alanlarıyla Dikkat Çekecek

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, Vali Aslan'a yapımı devam eden Modern Sanayi Sitesi'nin sadece iş yerleri için değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanlarıyla da donatılacağını belirtti. Proje kapsamında, iş sahiplerinin ve çalışanlarının günlük yaşantılarını daha konforlu ve keyifli hale getirecek pek çok sosyal tesis ve aktivitenin planlandığını açıkladı.

Proje Tamamlanma Aşamasına Yaklaşıyor

Burçin Sarıcan, Modern Sanayi Sitesi inşaatının hızla devam ettiğini ve kısa bir süre içinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Bu yeni sanayi kompleksi, Düzce'nin ekonomik potansiyelini artıracak ve bölgede iş olanaklarını çeşitlendirecek önemli bir yapı olacak. Şehir, bu modern sanayi tesisi sayesinde hem yerel işletmelerin gelişimine katkıda bulunacak hem de istihdamı artıracak.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın incelemeleri ve Modern Sanayi Sitesi'nin ilerleyişi, kent için olumlu bir dönemeç olarak gözüküyor. Bu proje, sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda sosyal yaşam kalitesini artırarak Düzce'nin genel yaşam standartlarına da olumlu bir etki yapması bekleniyor.