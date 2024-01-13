Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kış Tedbirlerini Yerinde İnceledi

Bu önemli ziyarette, İl Özel İdaresi ekiplerinin kışa hazırlık çalışmalarını denetleyen Vali Aslan, sahadaki yetkililerden detaylı bilgiler aldı. İl Özel İdaresi'nin kışa hazırlık kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları gözlemleyen Vali Aslan, kar yağışının etkisi altında kapanan köy yollarının açılması için yapılan çabaları yakından takip etti.



İl Özel İdaresi Ekipleri Hızlı Müdahalede Bulundu

Düzce'de kar yağışıyla birlikte devreye giren İl Özel İdaresi ekipleri, gece boyunca kardan kapanan köy yollarını açmak ve trafiği normale döndürmek için yoğun bir çaba harcadı. Vali Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi kademesini ziyaret ederek, kış tedbirleri kapsamında kullanılacak araçların göreve hazırlıklarını denetledi. Genel Sekreter Mehmet Hayri Şen'den alınan bilgiler doğrultusunda, ekiplerin karla mücadelede gösterdiği etkili performans, Düzce'nin kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmeye yönelik bir başarı öyküsü olarak öne çıktı.



Gece Boyunca Özverili Çalışma: Yollar Açıldı, Trafiğe Açık!

Gece boyunca süren karla mücadelede, İl Özel İdaresi'ne bağlı 20 iş makinesi ve 45 personel, kapanan 26 köy yolunu hızlı bir şekilde trafiğe açtı. Ekipler, kar temizleme çalışmalarının yanı sıra tuzlama faaliyetleriyle de yol güvenliğini artırdı. Bu özverili çalışma sonucunda, Düzce genelinde kapalı köy yolunun kalmaması, halkın ulaşımının engellenmemesi adına büyük bir başarı olarak değerlendirildi. İl Özel İdaresi'nin kışa hazırlık konusundaki etkili müdahaleleri, bölgedeki yaşamın sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynadı.



Düzce, Kışa Hazır!

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın önderliğindeki İl Özel İdaresi ekiplerinin kışa hazırlık çalışmaları, bölgedeki kar yağışlarının yol açabileceği olumsuz etkileri en aza indirme konusunda büyük bir başarıya ulaştı. Vali Aslan'ın saha ziyareti ve İl Özel İdaresi'nin etkili mücadelesi sayesinde, Düzce halkı güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaya devam ediyor. Bu örnek uygulama, bölgesel yönetimlerin doğru planlamalar ve hızlı müdahalelerle kış koşullarına karşı nasıl etkili bir şekilde hazırlıklı olabileceklerini gösteriyor.