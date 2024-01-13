Düzce'de Kar Yağışı: 26 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Gece boyunca devam eden kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürdü ve sonucunda 26 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Düzce'nin doğal güzellikleriyle ünlü olan köyleri, beyaz örtüyle kaplanarak zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı ve Yığılca İlçelerinde Etki Gösterdi

Kar yağışının en fazla etkilediği bölgeler arasında Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı ve Yığılca ilçeleri bulunuyor. Bu ilçelerde toplamda 26 köy yolu, kar yağışının etkisiyle ulaşıma kapanarak köy sakinlerinin normal yaşantılarına devam etmelerini engelledi. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde ulaşım sorunları ortaya çıktı.

Düzce İl Özel İdaresi Harekete Geçti

Düzce İl Özel İdaresi, olumsuz hava koşullarının yarattığı ulaşım problemlerini çözmek adına hızla harekete geçti. İl Özel İdaresine ait 20 iş makinesi ve 45 personel, karla kapanan köy yollarını tekrar trafiğe açmak için özverili bir çalışma yürütüyor. Ekipler, kar temizleme ve tuzlama işlemleriyle birlikte köy yollarını güvenli hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Köy Halkı Sabırla Bekliyor

Köy yollarının kapanmasıyla birlikte, köy sakinleri ulaşım sorunlarıyla mücadele ederken, Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin çabalarını sabırla bekliyor. Kar yağışının etkilerini en aza indirmek ve normal yaşantıya dönebilmek adına köy halkı, ekiplerin başarılı çalışmalarını umutla takip ediyor.

Düzce'de etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan köy sakinlerini olumsuz etkiledi. Ancak, Düzce İl Özel İdaresi'nin hızlı ve etkili müdahalesiyle köy yollarının kapanmasıyla ortaya çıkan sorunlar, kısa sürede çözüme kavuşturulacak gibi görünüyor. İl genelindeki karla mücadele çalışmaları, bölgedeki vatandaşların güvenliği ve ulaşımının sağlanması için devam ediyor.