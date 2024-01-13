Düzce'de Kar Yağışıyla Mücadele Hız Kesmiyor

Ancak, Karayolları ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu zorlu hava koşullarında ekipler, önleyici önlemler alarak sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için fedakarca çalışıyor.

Güvenli Ulaşım İçin Karayolları Ekipleri Sahada

Düzce- Zonguldak D-655 karayolu üzerinde karla mücadelede öncü olan Karayolları ekipleri, güzergah boyunca sürekli olarak kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu sayede, yolun açık kalması ve sürücülerin güvenli bir şekilde ilerlemesi sağlanıyor. Ekipler, kar yağışının etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumları önlemek amacıyla titiz bir şekilde hareket ediyor.

Hava Koşullarına Rağmen Karayolları Açık Tutuluyor

Düzce'de devam eden kar yağışına rağmen, Karayolları ekipleri karşılaşılan zorlu hava koşullarına aldırmadan çalışmalarını sürdürüyor. Gecenin bir yarısı veya erken saatlerinde dahi, ekipler karla mücadele araçlarıyla donatılmış bir şekilde karayollarında aktif olarak görev alıyor. Bu özverili çalışmalar, sürücülerin seyahat etme konforunu arttırarak olası trafik sıkışıklıklarını önlemeye yönelik bir strateji oluşturuyor.

Sürücülerden Dikkat: Güzergah Değişikliklerine Hazır Olun!

Düzce-Zonguldak D-655 karayolu üzerindeki karla mücadele çalışmaları nedeniyle sürücülerden, güzergah değişikliklerine ve hava durumu koşullarına dikkat etmeleri isteniyor. Ekiplerin kar temizleme çalışmaları sırasında trafik kontrollü bir şekilde yönlendirilebileceği belirtiliyor. Bu nedenle, sürücülerin seyahat planlarını güncel tutmaları ve olası güzergah değişiklikleri için hazırlıklı olmaları önem arz ediyor.

Düzce'deki kar yağışına rağmen, Karayolları ekiplerinin yoğun çabaları sayesinde yolların açık kalması ve sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor. Ekiplerin fedakarca gerçekleştirdiği karla mücadele çalışmaları, bölge halkının güvenli ulaşımını temin etmeye yönelik önemli bir rol üstleniyor.