13 Oca 2024 - 14:27- Gündem G:

Düzce'de Beyaz Bir Örtü: Akşam Saatlerinde Kar Yağışı Başladı

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini büyüleyici bir beyazlıkla kapladı. Bu doğa olayıyla birlikte, Düzce Belediyesi ekipleri hemen harekete geçerek karla mücadele çalışmalarına başladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Düzce'de Beyaz Bir Örtü: Akşam Saatlerinde Kar Yağışı Başladı mask
Düzce'de Beyaz Bir Örtü: Akşam Saatlerinde Kar Yağışı Başladı
Düzce'de Beyaz Bir Örtü: Akşam Saatlerinde Kar Yağışı Başladı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Ekiplerin Karla Mücadelesi: Bahçeşehir Bölgesinde 20 İş Makinesi ve 40 Personel Sahada

Düzce Belediyesi ekipleri, özellikle Bahçeşehir bölgesinde 20 iş makinesi ve 40 personel ile birlikte kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde, ekipler yoğun çaba harcayarak yolları temizlemeye ve güvenliği sağlamaya odaklandı.

Ana Arterler ve Caddelerde 24 Saat Görev Başında

Özellikle ana arterler ve caddelerde görev yapan ekipler, kar yağışının etkilerini en aza indirmek için 24 saat boyunca aralıksız bir şekilde çalışacak. Bu süreçte, yol güvenliğini sağlamak ve şehirdeki ulaşımın aksamamasını temin etmek amacıyla titiz bir planlama ve koordinasyon içerisinde hareket edilecek.

Düzce Halkının Dikkatine: Trafik Kurallarına Uyalım

Düzce sakinleri, kar yağışının etkilerini en aza indirmek ve güvenli bir ulaşım sağlamak adına trafik kurallarına titizlikle uymalıdır. Hız sınırlarına riayet etmek, araçların karlı yollarda daha dikkatli seyir etmesini sağlayacaktır. Ayrıca, belediye ekiplerinin çalışmalarına saygı göstermek ve yol temizleme faaliyetlerini engellememek önemlidir.

İlkyardım ve Acil Durum Ekipleri Hazır Durumda

Kar yağışının etkileriyle başa çıkabilmek için ilkyardım ve acil durum ekipleri de hazır durumda bekliyor olacak. Olası kazalar veya acil durumlar için hızlı müdahale ve yardım sağlamak amacıyla ekipler, 24 saat boyunca görev başında olacaklarını belirtti.

Düzce, Kışın Güzellikleriyle Tanıştı

Düzce'de başlayan kar yağışı, şehre kışın güzelliklerini getirdi. Belediye ekiplerinin özverili çalışmaları ve halkın dikkatli davranışlarıyla, kar yağışının şehir yaşamını olumsuz etkilemeden atlatılması hedefleniyor. Herkesin güvenliği ve konforu için alınan tedbirlerle, Düzce kışın keyfini çıkarmaya devam edecek.

# düzce, trafik, belediye, hız

13 Oca 2024 - 14:27 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL