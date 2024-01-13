Düzce'de Beyaz Bir Örtü: Akşam Saatlerinde Kar Yağışı Başladı

Ekiplerin Karla Mücadelesi: Bahçeşehir Bölgesinde 20 İş Makinesi ve 40 Personel Sahada

Düzce Belediyesi ekipleri, özellikle Bahçeşehir bölgesinde 20 iş makinesi ve 40 personel ile birlikte kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde, ekipler yoğun çaba harcayarak yolları temizlemeye ve güvenliği sağlamaya odaklandı.

Ana Arterler ve Caddelerde 24 Saat Görev Başında

Özellikle ana arterler ve caddelerde görev yapan ekipler, kar yağışının etkilerini en aza indirmek için 24 saat boyunca aralıksız bir şekilde çalışacak. Bu süreçte, yol güvenliğini sağlamak ve şehirdeki ulaşımın aksamamasını temin etmek amacıyla titiz bir planlama ve koordinasyon içerisinde hareket edilecek.

Düzce Halkının Dikkatine: Trafik Kurallarına Uyalım

Düzce sakinleri, kar yağışının etkilerini en aza indirmek ve güvenli bir ulaşım sağlamak adına trafik kurallarına titizlikle uymalıdır. Hız sınırlarına riayet etmek, araçların karlı yollarda daha dikkatli seyir etmesini sağlayacaktır. Ayrıca, belediye ekiplerinin çalışmalarına saygı göstermek ve yol temizleme faaliyetlerini engellememek önemlidir.

İlkyardım ve Acil Durum Ekipleri Hazır Durumda

Kar yağışının etkileriyle başa çıkabilmek için ilkyardım ve acil durum ekipleri de hazır durumda bekliyor olacak. Olası kazalar veya acil durumlar için hızlı müdahale ve yardım sağlamak amacıyla ekipler, 24 saat boyunca görev başında olacaklarını belirtti.

Düzce, Kışın Güzellikleriyle Tanıştı

Düzce'de başlayan kar yağışı, şehre kışın güzelliklerini getirdi. Belediye ekiplerinin özverili çalışmaları ve halkın dikkatli davranışlarıyla, kar yağışının şehir yaşamını olumsuz etkilemeden atlatılması hedefleniyor. Herkesin güvenliği ve konforu için alınan tedbirlerle, Düzce kışın keyfini çıkarmaya devam edecek.