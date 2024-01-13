Düzce'de Heyecan Verici Okul Sporları Badminton Gençler Müsabakaları Tamamlandı

Erkeklerde Zafer Düzce Spor Lisesi'nin: Dereceye Giren Okullar Belli Oldu

Erkeklerde büyük bir rekabetin yaşandığı müsabakalarda, Düzce Spor Lisesi birinci sırayı alarak büyük bir başarıya imza attı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Gümüşova Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü ve Gümüşova Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Bu kıyasıya mücadelede erkek sporcular, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.



Kızlarda Gurur Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin: Şampiyon Kız Takımı Belli Oldu

Kızlarda da heyecan doruktaydı. Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, mücadeleci ve başarılı performansıyla birinci sırayı elde etti. Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü ve Gümüşova Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Kız sporcuların sahne aldığı müsabakalarda, izleyiciler, sporun güzellik ve zarafetini bir arada gördüler.



Ödüller Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden: Başarıya Giden Yolun Taçlandırılması

Dereceye giren genç sporcular, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından düzenlenen törende ödüllerini aldı. Bu anlamlı etkinlik, genç sporculara başarılarının takdir edildiği bir platform sunmanın yanı sıra, sporun gençler arasındaki önemini vurguladı.



Badminton Gençler Müsabakaları Düzce'de Unutulmaz Anılara Sahne Oldu

9-11 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Badminton Gençler Müsabakaları, Düzce'nin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Dereceye giren okulların öğrencileri, yetenekleriyle, azimleriyle ve spora olan tutkularıyla unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Bu müsabakalar, geleceğin badminton yıldızlarının yetişmesine olanak sağlarken, Düzce'nin adını spor arenasında duyurdu.