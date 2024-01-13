Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Vizyonuyla Hayata Geçen Bilim Merkezi

Projenin TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilmesi, 52 farklı düzenek için konsept sergilerin ve sınıfların oluşturulmasıyla bir adım öne çıkıyor.

Çeşitli Bilim Dallarına Hitap Eden Atölyeler

Düzce Bilim Merkezi, Keşif, Fen, Matematik, Tasarım, Uzay ve Havacılık gibi birçok bilim dalına hitap eden özel atölyelerle gençler ve çocuklara kapılarını açacak. Her biri ayrı konseptte tasarlanan dersliklerde, bilime ilgi duyan çocuklar kendi ilgi alanlarında derinleşme ve gelişme fırsatı bulacak.

7 Bin 500 Metrekarelik Kapalı Alan İçinde Bilim Dünyasına Yolculuk

Tamamlanan çalışmalarla 7 bin 500 metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek olan Bilim Merkezi, gençleri ve çocukları bilime teşvik etmek amacıyla çeşitli alanlara ev sahipliği yapacak. Sergi salonları, oyun alanları, bilim mağazası, konferans-gösteri salonları, kafeterya ve kütüphane gibi donanımlarla zenginleşen merkez, bilimi eğlenceli ve interaktif bir deneyim haline getiriyor.

Teknolojik Alt Yapı ve TÜBİTAK İş Birliği

Merkezin sınıfları, gençlerle buluşmak için gün sayarken, TÜBİTAK iş birliği ile hazırlanan teknolojik donanımlar da dikkat çekiyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TÜBİTAK'a destekleri için teşekkür ederek, merkezin sadece Düzce'li gençlere değil, çevre illerden gelen gençlere de hizmet verecek bir cazibe merkezi olacağını vurguluyor.

Vizyon Katkısı ve Teşvik Edici Rol

Başkan Özlü, merkezin çocukları bilim dallarına daha fazla ilgi göstermeleri konusunda teşvik edeceğine inanıyor. Düzce Bilim Merkezi, şehrin vizyonuna katkı sağlayarak gençlerin bilime olan ilgisini artırmayı hedefliyor. Başkan Özlü, "Düzce'mize hayırlı olsun" diyerek, merkezin tamamlanma aşamasına geldiğini ve çocukların keşif yeteneklerine katkıda bulunacak bir eğitim platformu olacağını ifade ediyor.

Bu özel Bilim Merkezi, genç zihinleri bilimin heyecan verici dünyasıyla buluşturarak, geleceğin bilim insanlarına ve teknoloji liderlerine ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.