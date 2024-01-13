Düzceli Genç Halterciler Türkiye Şampiyonasında Parlıyor

Düzce Spor Lisesi öğrencisi Enes Efe Aydın, B Gençler 67 kiloda elde ettiği performansla Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Aydın, koparmada 81 kilo, silkmede 98 kilo kaldırarak toplamda 179 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Muhammet Ali Arslan Cumayeri'ni Gururlandırdı

Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Ali Arslan ise 73 kiloda gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu. Arslan, koparmada 90 kilo, silkmede 102 kilo kaldırarak toplamda 192 kilo ile birincilik kürsüsüne çıkarken, Cumayeri ilçesini gururlandırdı.

Utku Topçu, Büyük Başarıyla Türkiye Üçüncüsü Oldu

A Gençler kategorisinde Yavuz Selim M.A.T.L. öğrencisi Utku Topçu, +109 kilo'da gösterdiği performansla Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Topçu, koparmada 120 kilo, silkmede 145 kilo kaldırarak toplamda +109 kilo'da bronz madalyanın sahibi oldu.

Davetle Onurlandırılan Sporcu: Enes Efe Aydın

Düzce'nin gururu Enes Efe Aydın, elde ettiği başarıyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da dikkat çekiyor. Aydın, Yunanistan'da düzenlenecek olan U15 Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına davet edildi. Bu özel davet, genç haltercinin uluslararası alanda da adını duyurmasına vesile olacak.

Geleceğin Şampiyonları Düzce'den Çıkıyor

Düzce, genç haltercileriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bu başarılar, gençlerin spora olan ilgisini artırmanın yanı sıra, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek adına önemli bir adım oluşturuyor. Sporun, gençler arasında birleştirici ve motivasyon sağlayıcı bir rol üstlendiği bu süreçte, Düzce'nin genç yetenekleri hem ulusal hem de uluslararası platformlarda kendilerini göstermeye devam edecek gibi görünüyor.