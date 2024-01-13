13 Oca 2024 - 14:41- Gündem G:

Düzce'de Kar Yağışıyla Birlikte Yoğun Çalışmalar Başladı

Düzce'de beklenen kar yağışı nihayet başladı ve şehir genelinde etkisini göstermeye başladı. Bu doğa olayı, belediye ekiplerini teyakkuza geçirirken, karla mücadele çalışmaları da hız kazandı.

İhlas Haber Ajansı
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Düzce'de Kar Yağışıyla Birlikte Yoğun Çalışmalar Başladı mask
Düzce'de Kar Yağışıyla Birlikte Yoğun Çalışmalar Başladı
Düzce'de Kar Yağışıyla Birlikte Yoğun Çalışmalar Başladı
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Belediye Ekipleri Harekete Geçti

Düzce Belediyesi, kar yağışının etkisiyle birlikte Karla Mücadele ekiplerini seferber etti. Özellikle Bahçeşehir bölgesinde kar yağışının etkisiyle kaplanan alanlarda, ekipler kapsamlı bir kar küreme hizmetine başladı.

Bahçeşehir Bölgesinde Karla Mücadele Başladı

Belediye ekipleri, Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde kar yağışının etkisiyle ortaya çıkan beyaz örtüyle kaplı alanlarda yoğun bir kar küreme çalışması başlattı. Bu kapsamlı müdahale ile yolların açık kalması ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Gecenin İlk Işıklarında Çalışmalar Sürüyor

Gecenin karanlığında da durmayan belediye ekipleri, karla mücadele kapsamında sadece kar küreme değil, aynı zamanda tuzlama çalışmalarına da ağırlık veriyor. Böylece, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için gerekli önlemler alınıyor.

Vatandaşlar, Beklenen Anı Cep Telefonlarıyla Kaydetti

Kar yağışını uzun süredir bekleyen Düzce sakinleri, sevincini sokaklara çıkarak kutluyor. Vatandaşlar, bu özel anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Beyaz örtüyle kaplanan manzaralar, kışın güzelliklerini yaşayanları adeta büyülüyor.

Düzce'de başlayan kar yağışı hem sevinçle karşılanıyor hem de beraberinde zorlu kış koşullarını getiriyor. Belediye ekiplerinin gece gündüz demeden yürüttüğü karla mücadele çalışmaları, şehirdeki yaşamın aksamadan devam etmesi için önemli bir rol oynuyor. Vatandaşlar ise bu doğa olayını büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılıyor, bu anı ölümsüzleştirmek için sokaklara çıkıp cep telefonlarıyla kayıtlar alıyor.

# Medya, doğa, düzce, belediye

13 Oca 2024 - 14:41 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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