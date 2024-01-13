13 Oca 2024 - 14:42- Gündem G:

Düzce Kent Meydanı Projesi İlk Adımını Attı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün liderliğinde gerçekleştirilen Kent Meydanı Projesi'nin ilk aşaması, Cedidiye Kıraathanesi'nin açılışı ile bir adım daha ilerledi. BelTur A.Ş. tarafından işletilecek olan kıraathane, Cedidiye Meydanı'nda hayata geçirilen bedesten tarzı iş yerlerinin ilki olarak hizmete girdi.

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Düzce Kent Meydanı Projesi İlk Adımını Attı
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Değişim ve Dönüşüm: Cedidiye Meydanı'nda Yenilik Rüzgarları

Başkan Faruk Özlü'nün öncülüğünde şehir merkezinde gerçekleştirilen değişim ve dönüşüm projesi, Cedidiye Meydanı'nda kendini en önemli şekilde gösteriyor. Kent Meydanı Projesi, 2022 yılı Eylül ayında başlanan çalışmalar sonucunda, Millet Bahçesi ile Cedidiye Meydanı'nı birbirine kavuşturan bir çerçeve oluşturdu. Proje, Cami-Meydan-Çarşı konsepti ile tasarlanarak, meydandaki eski dükkanların yıkılıp, alanın uygun mimariyle yeniden düzenlenmesini içeriyordu.

Cedidiye Kıraathanesi: Bir Mekan, Bir Hizmet

Cedidiye Kent Meydanı Projemizin bir ayağı olan Cedidiye Kıraathanesi, BelTur A.Ş. bünyesi altında hizmet verecek şekilde içeriği oluşturuldu. Bu mekan, Millet Kıraathanesi'nin küçük bir örneği olarak planlandı ve başkanın katılımıyla gerçekleşen törenle resmi olarak hizmete açıldı. Kıraathane, bölge esnaflarının ve cami cemaatinin ihtiyaçlarına uygun bir dinlenme, kitap okuma, ve sohbet etme mekanı olarak tasarlandı.

Başkan Özlü'nün Vizyonu: Cedidiye'ye Nezih Bir Mekan

Açılış töreninde konuşan Başkan Faruk Özlü, "Cedidiye Kent Meydanı Projemizin bir parçası olan Cedidiye Kıraathanesi'nin açılışını yaptık. Burası Cami-Meydan-Çarşı konsepti olarak tasarladığımız ve inşasını sürdürdüğümüz bir proje. İnşallah kısa süre içerisinde cami minareleri de tamamlanacak. Burası Cedidiye cemaatinin oturup dinlenebileceği, kitap okuyabileceği, sohbet edebileceği nezih bir mekan olacak. Düzce’mize hayırlı olsun” dedi.

Vatandaşlara İkram ve Memnuniyet: Konuralp Pilavı ve Tatlı İkramı

Açılış töreni, vatandaşlara yapılan Konuralp Pilavı ve tatlı ikramları ile sona erdi. Bu özel etkinlik, Düzce halkını bir araya getirerek, Cedidiye Kıraathanesi'nin hizmete girişini coşkuyla kutladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, şehir merkezindeki dönüşüm ve modernizasyonun simgelerinden biri olan Cedidiye Meydanı, bölgeye değer katmaya devam edecek.

# düzce, başkan

13 Oca 2024 - 14:42 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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