Düzce'de Yapılan Denetimde Ortaya Çıkan Plaka Sorunu Hakkında Açıklama

Düzce'de gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında polis ekipleri, 81 S 1322 plakalı bir minibüsü durdurdu. Ancak yapılan sorgulamada, aracın plakasının farklı bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Ruhsat kontrolü yapıldığında da farklı bir plakanın kullanıldığı tespit edilince, araç KOM şube ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekildi.

Ancak, olayın ardından ortaya çıkan gerçek, durumu farklı bir ışık altına koydu. Araç sahibi Gürkan Özbakır, yaptığı açıklamada, servis taşımacılığı yaptıklarını ve üzerine kayıtlı birden fazla araçları olduğunu belirtti. Özbakır, yakın zamanda kendisine ait başka bir araçtan söktükleri plakayı, ekiplerin durdurduğu minibüse taktıklarını ifade etti. Bu durumun yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyleyen Özbakır, "Sahte ruhsat veya plaka durumu yoktur" dedi.

Yanlış Anlaşılmanın Sebepleri ve Açıklamalar

Gürkan Özbakır, işlemlerin tamamlanmasının ardından minibüsü teslim alarak, "Biz fabrikalara servis işi yapıyoruz. Bir aracımızın S plakasını sök-tak yapmıştık. Yanlış bir plaka takımı olmuş. Emniyet ekipleri çevirince araç üzerinde işlem yapılmış. Araç şu an yanımızda ve aktif faaliyetine devam etmektedir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Araç sahibi, sahte ruhsat veya plaka olmadığını vurgulayarak, yaşanan durumun sadece plaka değişikliğiyle ilgili bir hata olduğunu belirtti. "Plaka 1322 olacağına ruhsatta 1343 oldu. Bunun değişikliğiyle ilgili bir sorun oluştu. Araç trafikte ve faaliyetlerine devam ediyor. Herhangi bir sorunumuz yok" diyen Özbakır, yaşanan yanlış anlaşılmaya dair net bir açıklama yapmış oldu.

Düzce Belediyesinin Plaka Yönetmeliği ve Önemli Ayrıntılar

Düzce Belediyesi'nin S plaka yönetmeliği hakkında bilgi verilen haberde, sürücülerin D2 belgesine sahip olmaları durumunda plakalarını hususi plakaya dönüştürebildikleri vurgulandı. Bu detay, olayın yaşandığı şehirdeki plaka düzenlemelerinin sürücülere sunulan avantajları içermekte.

Yaşanan bu olay, sadece trafik denetimlerinin önemini değil, aynı zamanda plaka yönetmeliğinin detaylarını ve sürücülerin bu konuda dikkat etmeleri gereken noktaları da gündeme getirdi.