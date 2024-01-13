Zonguldak'ta Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceden yapılan uyarıları doğrultusunda, il genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, bu da sürücülere zor anlar yaşattı.

Ulaşım Kolaylığına Kar Engel!

Zonguldak- İstanbul ve Zonguldak- Ankara karayolu üzerinde yaşanan kar yağışı, sürücülere zorlu anlar yaşatırken, bazı araçlar direksiyon hakimiyetini kaybederek maddi hasarlı kazalara neden oldu. Kar yağışının etkisiyle görüş mesafesinin azalması, trafik akışını olumsuz etkiledi ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları Ekipleri Harekete Geçti

Kar yağışının etkisiyle oluşan sorunlara çözüm bulmak adına, Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Her iki karayolu üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, gece saatlerine kadar süren çalışmalarıyla karayollarını trafiğe uygun hale getirmeye çalıştı.

Sürücüler Dikkatli Olmalı!

Yoğun kar yağışının yol açtığı zorlu şartlar nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları istendi. Karla kaplı yollarda araç kullanırken, düşük hızda seyretmek, ani hareketlerden kaçınmak ve güvenli bir takip mesafesi bırakmak önemli hale geldi. Ayrıca, araçlarında kar lastiği bulundurmayan sürücülerin bu duruma önem vermesi gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Uyarılarını Takip Edin!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağladığı güncel hava durumu bilgilerini takip etmek, sürücülerin planlamalarını buna göre yapmalarına yardımcı olabilir. Özellikle kış aylarında kar ve buzlanma riskine karşı önceden bilgi sahibi olmak, güvenli bir sürüş için önemli bir adımdır.

Karayollarında Güvenliğiniz İçin Dikkatli Olun!

Zonguldak'ta yaşanan kar yağışı, sadece trafik akışını değil, aynı zamanda sürücülerin güvenliğini de etkiledi. Bu nedenle, karlı hava koşullarında karayollarında seyahat eden herkesin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır. Karayolu ekiplerinin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarına destek olmak için sürücülerin de sorumlu bir şekilde hareket etmeleri, kazaların önlenmesinde kritik bir rol oynayacaktır.