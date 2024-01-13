13 Oca 2024 - 14:55- Asayiş G:

Zonguldak'ta Suç Örgütü Davasında Ara Karar Alındı

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen suç örgütü davasında alınan ara karara göre, 17'si tutuklu 32 sanıklı davada önemli gelişmeler yaşandı. Mahkeme, 4 sanığın tahliyesine ve 12 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İhlas Haber Ajansı
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Zonguldak'ta Suç Örgütü Davasında Ara Karar Alındı mask
Zonguldak'ta Suç Örgütü Davasında Ara Karar Alındı
Zonguldak'ta Suç Örgütü Davasında Ara Karar Alındı
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Tanık İfadesi: Uyuşturucu Madde Transferi İddiası

Bazı sanıkların SEGBİS ile katıldığı duruşmada, tanıklar ve avukatlar dinlendi. Ailevi sıkıntılarını iddia eden tanık Z.Y., S.K. ile yaşadığı bir olayı anlattı. Tanığa göre, S.K.'nin aracında bulunduktan sonra polis tarafından durdurulan Z.Y., üzerinden çıkan uyuşturucu maddeyi S.K.'den aldığını iddia etti.

S.K.'nin Savunması ve Çelişkili İfadeler

S.K. ise tanığın iddialarını reddederek, uyuşturucuyu kendisinin vermediğini, aksine Z.Y.'den aldığını söyledi. Bu çelişkili ifade üzerine Z.Y., "Sanık suçlamadan kurtulmak istiyor" dedi. Mahkemede ilginç anlar yaşanırken, Z.Y. metamfetaminin nereden geldiği sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.

Metamfetaminin Kaynağı Şaşırttı

Z.Y.'ye üzerinden çıkan metamfetaminin kaynağı sorulduğunda, "Yoldan geçerken yerde folyoya sarılı halde gördüm. Merak edip aldım" şeklinde bir ifade kullandı. Heyetin, "Her gördüğünü alır mısın?" sorusuna ise Z.Y., "Çok farklı paketlenmişti. Akaryakıt istasyonlarının karşısında tırın ön lastik kısmında buldum" cevabını verdi.

23 Tanık Dinlendi, Savunmalar Değerlendirildi

Duruşmada toplamda 23 tanık dinlenirken, ara karar öncesinde savunma yapan E.İ., suç örgütü kurmadığını ve uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia etti. Ancak mahkeme heyeti, E.İ. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlamalarından tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ara Karar ve Mahkemenin İlerleyişi

Ara karar açıklayan mahkeme heyeti, E.İ., B.Y., E.K. ve S.K.'nin tahliyesine karar verirken, diğer 12 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme, davayı 29 Şubat tarihine erteleyerek, ilerleyen süreçte yeni gelişmeleri bekleyeceğini açıkladı.

# polis

13 Oca 2024 - 14:55 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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