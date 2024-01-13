13 Oca 2024 - 14:57- Gündem G:

Zonguldak'ta Beyaz Bir Örtü: Karapınar Köyü

Zonguldak'ın doğal güzellikleri içinde öne çıkan Karapınar köyü, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından büyüleyici bir atmosfere büründü. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, köyü adeta bir masal diyarına çevirdi. Karapınar köyünde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşarak bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Zonguldak'ta Beyaz Bir Örtü: Karapınar Köyü mask
Zonguldak'ta Beyaz Bir Örtü: Karapınar Köyü
Zonguldak'ta Beyaz Bir Örtü: Karapınar Köyü
Haber albümü için resme tıklayın

Karın Büyüsü: Kartpostallık Görüntüler

Kar yağışıyla birlikte oluşan 30 santimetrelik kar tabakası, köyde adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Beyazın ve sessizliğin hakim olduğu köy, adeta bir tabloyu andırıyordu. Ağaçların dalları üzerinde biriken kar taneleri, çatılarda birikmiş kar yığınlarıyla birleşerek göz kamaştırıcı bir güzellik oluşturdu. Karapınar köyü, doğanın zarafetiyle bütünleşerek kışın tüm güzelliklerini sergiliyordu.

Soğuk Bir Dokunuş: Hava Sıcaklığı Düşüyor

Kar yağışının güzelliğiyle birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Termometreler 1 dereceye kadar geriledi, soğuk bir dokunuşla köyü sarhoş eden kar, atmosferin bembeyaz ve dingin bir hal almasını sağladı. Köylüler, sobalarını yakarak sıcak bir ortamda bu doğal güzellikleri izlemenin keyfini çıkarıyorlardı.

Kışın Keyfi: Aktiviteler ve Eğlence

Karapınar köyü sakinleri, kar yağışının tadını çıkarmak için çeşitli aktivitelere katıldı. Çocuklar, kar topu oynamanın keyfini doyasıya yaşarken, yetişkinler ise karın tadını çıkararak kar manzarasının keyfini çıkardı. Kayak ve snowboard gibi kış sporlarına ilgi duyanlar, köydeki eğimli arazileri değerlendirerek keyifli anlar yaşadılar.

Karlı Günlerin Sonu: Güneş Doğarken

Gecenin ardından güneşin doğmasıyla birlikte Karapınar köyü, ışıl ışıl parlayan bir manzaraya büründü. Güneş ışınları, karın üzerinde dans ederken köyün beyaz örtüsü adeta pırıl pırıl parlıyordu. Bu muazzam manzara, köy sakinlerine ve ziyaretçilere unutulmaz bir kış deneyimi yaşattı.

Karapınar Köyü, Kışın Büyüsüne Ev Sahipliği Yapıyor

Zonguldak'ın gözde köylerinden biri olan Karapınar, kar yağışının ardından ortaya çıkan bu benzersiz manzaralarla adeta bir kış cennetine dönüşüyor. Karın bembeyaz örtüsüyle kaplanan köy, her yaştan insanın keyif alabileceği bir atmosfer sunuyor. Karapınar köyü, doğal güzellikleriyle Zonguldak'ın turistik ve unutulmaz destinasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor.

# güzellik, zonguldak

13 Oca 2024 - 14:57 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL