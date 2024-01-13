Beylikdüzü Belediyesi Afet Hazırlığı ile Dikkat Çekiyor

Nefes Birliği Anlaşması ile Güç Birliği

Çalık, Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve İzmir Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile bir araya gelerek "Nefes Birliği Anlaşması"nı imzaladı. Bu anlaşma ile üç belediye, muhtemel afet durumlarında birbirlerine destek olacak bir güç birliği oluşturmayı taahhüt etti. Çalık, programın bir parçası olarak, 6 Şubat depreminde madencilerin aktif rol oynadığını vurgulayarak, benzer afet senaryolarına karşı kriz bölgelerine destek sağlama kararlılığını ifade etti.

Acil Durum İstasyonları ve Donanımları

Program kapsamında tanıtılan Acil Durum Müdahale İstasyonları, 10 mahalleye yerleştirildi. İstasyonlarda duş ve tuvalet, elektrikli ağır kırıcı makineler, benzinli beton kesiciler, demir kesiciler, ısıtıcılar, kurtarma ekipmanları, yangın söndürücüler, ilaç ve aşı muhafaza dolabı, yangın battaniyeleri gibi donanımlar bulunuyor. Ayrıca, muhtemel afet durumlarında ilçe genelinde durumu analiz etmek için insansız hava araçları kullanılacak.

Dirençli Kent Beylikdüzü Vurgusu

Başkan Çalık, afetlere karşı dirençli bir Beylikdüzü oluşturma hedefini vurgulayarak, şehir planlamasında çevre dostu ve sürdürülebilir bir kent inşa etme zorunluluğunu ifade etti. Afet öncesinde ve sonrasında toplumun dayanışma ve hazırlıklılık erdemlerini ön plana çıkaran Çalık, Beylikdüzü'nün her yaş grubundaki sakinlerinin güçlü ve dirençli hissetmelerini amaçladıklarını belirtti.

Nefes Birliği Anlaşması ve Güçlendirilmiş Yerel Yönetimler

Çalık, Zonguldak Devrek ve İzmir Bornova belediyeleriyle imzalanan "Nefes Birliği Anlaşması" ile olası afet durumlarında birbirlerine destek olacaklarını ifade etti. Yerel yönetimlerin afet öncesi hazırlıkları paylaşması ve afet anlarında birbirine destek olması, güçlü ve etkili yerel yönetimlerin önemini vurguladı.

Gelecek Projeler ve Yaygınlaştırma Hedefleri

Başkan Çalık, Acil Durum Müdahale İstasyonları projesini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Bornova ve Devrek belediyeleriyle birlikte başlatılan Nefes Birliği'nin, diğer belediyelere örnek olması ve afet durumlarında güç birliği sağlaması bekleniyor. Çalık, benzer projelerin diğer ilçelere de uyarlanması için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın liderliğindeki "Dirençli Kent Beylikdüzü" anlayışı, acil durum hazırlıkları ve güç birliği adımlarıyla şehirde yaşayanları ve diğer yerel yönetimleri etkileyen bir model olarak öne çıkıyor.