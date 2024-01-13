Bartın'da Kar Yağışı ve Ulaşım Zorlukları

Kazalar ve Ulaşım Sorunları

Kar yağışının etkisiyle bir saat içerisinde meydana gelen 7 maddi hasarlı trafik kazası, Bartın'da ulaşımın zorluğunu gösteriyor. Zonguldak, Karabük ve Kastamonu karayollarında yaşanan kazalar nedeniyle zaman zaman aksamalar meydana geldi. Zincir bulunmayan araçlar yollarda kaldı, sürücüler kar ve buzlanma nedeniyle rampa yollarında zorlanarak ilerlemekte güçlük çekti.

Kapanan Köy Yolları ve Mücadele Seferberliği

Bartın genelinde yaklaşık 15 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu durum üzerine karla mücadele ekipleri, alarma geçerek kapanan yolları açma çabasına girdi. Bartın Belediyesi, karayolları ve il özel idaresi ekipleri, kent merkezinde ve kırsalında yoğun bir mesai harcayarak ulaşımın normal seyrine dönmesini sağlamak için çalıştı.

Şehir Merkezinde Kar Seferberliği

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısının ardından Bartın Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde ve mahallelerdeki ana arterler ile hastane yolunda sürekli olarak karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Toplamda 2 greyder, 1 loder, 12 kepçe, 2 otomatik tuzlama bıçaklı kamyon, 1 bıçaklı kamyon, 1 manuel tuzlama kamyon ve 400 personel ile karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Sokak Hayvanlarına Duyarlılık

Bartın Belediyesi, sadece ulaşım sorunlarına değil, aynı zamanda sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına da duyarlılık gösteriyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar temizliği ve bakım çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanları için kuru mama ve su bırakma çabasında.

Başkanın Denetimi ve Teşekkür Mesajı

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Emre Önder, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada incelemelerde bulunarak çalışmaları denetledi. Başkan Fırıncıoğlu, ekiplere teşekkür ederek, "Olumsuz bir durum yaşanmaması için Bartın Belediyesi olarak 7/24 sahadayız" dedi.

Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı ve Yoğun Çalışmalar

Bartın il merkezi ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçelerine bağlı yüksek bölgelerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Bu bölgelerdeki köy yolları ve geçitlerde kar ve tipi nedeniyle zorluklar yaşanırken, karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma başlattı.