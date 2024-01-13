Deniz Taşkını ve Kar Fırtınası Kastamonu'nun Cide İlçesini Vurdu

Dev Dalgalar Sahil Yolunu Sular Altında Bıraktı

Cide ilçesi sahilinde meydana gelen fırtına, denizin taşmasına yol açarak sahil yollarını su altında bıraktı. Dev dalgaların şiddetinden dolayı, sahil yolu adeta dövülen dev dalgaların etkisiyle ulaşıma kapanmış durumda. Taşan deniz suyu, mahallelerdeki sokaklara kadar ilerleyerek yerleşim alanlarını olumsuz etkiledi.



Cide- Bartın Karayolu Güçlüklerle Geçilemez Hale Geldi

Fırtına sonrasında denizin taşmasıyla birlikte Cide-Bartın Karayolu da su altında kaldı. Karayolu üzerinde seyir halinde olan araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, bölgede acil müdahale için jandarma, İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri seferber oldu. Güvenlik önlemleri alınarak yola devam edilebilmesi için ekipler suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.



Acil Müdahale: Jandarma, İl Özel İdaresi ve Belediye Ekipleri Göreve Hazır

Deniz taşkını ve kar fırtınasının etkisiyle Cide ilçesindeki olağanüstü duruma hızla müdahale edildi. Jandarma, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, su altında kalan yolların açılması ve ulaşımın sağlanması için bir araya geldi. Ekipler, süratle çalışmalarını sürdürerek mahallelerde ve yolda biriken suyun tahliye edilmesi için çaba gösteriyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen deniz taşkını ve kar fırtınası, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte su altında kalan yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Halkın güvenliği için alınan tedbirlerle birlikte, bölgedeki durumun normale dönmesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Hava koşullarındaki olası değişikliklere karşı yetkililer, halkı bilgilendirme konusunda da aktif bir rol oynamaktadır.