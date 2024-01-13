Bartın'ın Sıradışı Trafik Eğlencesi: Genç, Koli İçinde Radar Korkusuyla Şehri Sallıyor

Gizemli Genç, Sürücülere Hem Korku Hem Gülme Krizleri Yaşattı

Bartın Orman İşletmesi önündeki kaldırımda gerçekleşen olayda, genç, elindeki telefonun fenerini yakıp söndürerek adeta bir radarı taklit etti. Bu esnada koli içinde gizlenmiş olması, sürücülerin ilk anda şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Kimi sürücüler kornaya basarak hızla yol almaya çalıştı, ancak bazıları da gençten gelen bu beklenmedik sürprizi gülerek karşıladı.



Sosyal Medyada Viral Olan Görüntüler, Şehri Güldürdü

Gencin eğlenceli radar taklidi, oradan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Bu komik anlar, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Videoların altında yapılan yorumlarda, şehir sakinleri olayı farklı açılardan değerlendirirken, bazıları genç adamın yaratıcılığını takdir etti, bazıları ise trafik güvenliği açısından endişelerini dile getirdi.



Yetkililerden Açıklama: Eğlence Dozunu Kaçırmamak Önemli

Olayın ardından Bartın İl Trafik Komisyonu yetkilileri, trafik kurallarına uymayan davranışların ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Gençlerin eğlencesinin trafik güvenliğini tehlikeye atabileceği vurgulanan açıklamada, sürücülerin dikkatli olması ve eğlence dozunu kaçırmamaları gerektiği belirtildi. Bu tür olayların insan hayatını riske atabileceği unutulmamalıdır.



Bartın Halkı, Unutulmaz Anılarla Günlük Rutinine Renk Katıyor

Bartın, sıra dışı olaylarla sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Bu kez radar taklidi yapan genç, şehri bir süreliğine eğlence ve gülme krizine sürükledi. Ancak bu tür eğlencelerin, trafik güvenliği konusunda ciddi bir sorumluluk taşıdığı unutulmamalıdır. Bartın halkı, günlük rutinlerine bu tür renkli anılarla devam ederken, güvenliği ön planda tutmaları gerektiğinin bilincinde olmalıdır.