Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Çalışan Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu

Programa Vali Yardımcısı Zeynep Topcu, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Esat Kocael, Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ, yerel ve ulusal basının temsilcileri ile radyo, televizyon ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

Dijital Habercilik ve Sorumlulukların Artışı

Vali Arslan, konuşmasında günümüzde dijital habercilikte yaşanan hızlı gelişim ve dönüşümü vurgulayarak, başta internet ve sosyal medyanın olmak üzere bilgiye erişimin hızlandığını ve kolaylaştığını belirtti. Bu gelişmelerin, bilgi kirliliği ve yanlış yönlendirmelere yol açabileceğini ifade eden Vali Arslan, basın mensuplarının sorumluluklarının arttığını dile getirdi. İlkeli habercilik anlayışı içerisinde toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak, kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getireceklerine olan inancını paylaştı.

Basın Mensuplarına Sağlık ve Başarılar Dileği

Vali Arslan, konuşmasının devamında, gazetecilere sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek hayatı temenni ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Ayrıca, Gazze'de hayatını kaybeden basın mensupları başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm gazetecileri rahmetle andığını ifade etti.

Gazetecilere Sorular ve Cevaplar

Kahvaltı ve açıklamanın ardından Vali Arslan, basın mensuplarının kentle ilgili sorularına cevap verdi. Gazetecilerin kentle ilgili konulardaki sorularını samimi bir şekilde yanıtlayarak, şeffaf bir iletişim ortamı oluşturdu. Bu, basın mensupları ile yönetim arasında doğrudan iletişimi güçlendiren önemli bir adım oldu.

Programın Anısına Hatıra Fotoğrafı

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona eren program, Vali Arslan'ın basın mensuplarına duyduğu saygı ve işbirliği çerçevesinde gerçekleşen olumlu bir etkileşim örneğini sergiledi. Bu tür etkinlikler, yerel yöneticilerle medya arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve toplumla daha etkin bir iletişime katkı sağlamaya devam ediyor.