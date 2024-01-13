Kastamonu Beyaz Bir Örtüyle Kaplandı: Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kar yağışının etkisiyle birçok araç yolda kaldı ve ulaşım güçlük çekmeye başladı.

Karayolları Ekipleri Mücadele Ediyor: Yollar Beyazlığa Büründü

Kar yağışının etkisiyle kaplanan yollar, Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmalarına sahne oldu. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak ve sürücülerin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için gece boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Beyaz örtüyle kaplanan manzarada, karla mücadele ekiplerinin özverili çabaları dikkat çekiyor.

Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor: Araçlar Yolda Kalıyor

Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte sürücüler, özellikle yüksek kesimlerde araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Bazı araçlar ise yolda kalıyor, bu da ulaşımın aksamasına sebep oluyor. Yetkililer, sürücülerden dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını istiyor.

İnebolu'da Trafik Kontrolü: Zincirsiz Araçlara İzin Verilmiyor

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, özellikle Ikiçay mevkiinde zincirsiz araçların yola çıkmasına izin vermiyor. Bu önlem, kar yağışının neden olduğu kaygan zeminde güvenli bir ulaşımı sağlamak amacıyla alınmış durumda. Aynı zamanda ekipler, kar nedeniyle kayan araçlara yardımcı olarak trafik akışını düzenliyor.

Yaralıgöz Mevkiinde Trafik Durma Noktasına Geldi: Dikkatli Sürüş Şart

Yaralıgöz mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışının etkisiyle oluşan bu durum, sürücülere dikkatli olmaları, yavaş gitmeleri ve güvenli bir şekilde ilerlemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Trafik ekipleri, bu noktalarda sürücülere destek olmaya devam ediyor.