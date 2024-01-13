Kastamonu Beyaz Bir Örtüyle Kaplandı: Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kar yağışının etkisiyle birçok araç yolda kaldı ve ulaşım güçlük çekmeye başladı.
Karayolları Ekipleri Mücadele Ediyor: Yollar Beyazlığa Büründü
Kar yağışının etkisiyle kaplanan yollar, Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmalarına sahne oldu. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak ve sürücülerin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için gece boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Beyaz örtüyle kaplanan manzarada, karla mücadele ekiplerinin özverili çabaları dikkat çekiyor.
Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor: Araçlar Yolda Kalıyor
Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte sürücüler, özellikle yüksek kesimlerde araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Bazı araçlar ise yolda kalıyor, bu da ulaşımın aksamasına sebep oluyor. Yetkililer, sürücülerden dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını istiyor.
İnebolu'da Trafik Kontrolü: Zincirsiz Araçlara İzin Verilmiyor
İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, özellikle Ikiçay mevkiinde zincirsiz araçların yola çıkmasına izin vermiyor. Bu önlem, kar yağışının neden olduğu kaygan zeminde güvenli bir ulaşımı sağlamak amacıyla alınmış durumda. Aynı zamanda ekipler, kar nedeniyle kayan araçlara yardımcı olarak trafik akışını düzenliyor.
Yaralıgöz Mevkiinde Trafik Durma Noktasına Geldi: Dikkatli Sürüş Şart
Yaralıgöz mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışının etkisiyle oluşan bu durum, sürücülere dikkatli olmaları, yavaş gitmeleri ve güvenli bir şekilde ilerlemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Trafik ekipleri, bu noktalarda sürücülere destek olmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.