13 Oca 2024 - 20:54- Spor G:

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Adanaspor maçı değerlendirmesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor ile oynanan deplasman maçının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Arzu Sarı
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Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Adanaspor maçı değerlendirmesi mask
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Adanaspor maçı değerlendirmesi
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Adanaspor maçı değerlendirmesi
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Boluspor'un tecrübeli teknik direktörü Yalçın Koşukavak, ligdeki zorlu Adanaspor deplasmanından sonra duygularını paylaştı. Maçın kontrolünün gol bulunduktan sonra ele geçirildiğini belirtti.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Adanaspor maçı değerlendirmesi

Disiplinli savunma, kaçan galibiyet

Koşukavak, "Adanaspor'a pozisyon vermedik" diyerek, takımının defansif başarısını vurguladı. İlk yarıda 10 kişi kalmanın zorluklarına rağmen, skor avantajını korumaya çalıştıklarını ifade etti. Ancak, duran toptan gelen Adanaspor golü, Boluspor'un galibiyet umutlarını suya düşürdü.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Adanaspor maçı değerlendirmesi

Karışık duygular ve deplasman puanının değeri

Maçın son dakikalarında kaçan galibiyet nedeniyle "Bir puana üzülsek mi sevinsek mi bilemiyorum" diyen Koşukavak, karışık duygular içindeydi. 10 kişiyle gösterilen mücadeleyi takdir eden Koşukavak, deplasmanda alınan bir puanın değerine de dikkat çekti. Rakip Adanaspor'a da başarı dileklerini ileterek sözlerini tamamladı.
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Adanaspor maçı değerlendirmesi

# boluspor, galibiyet, adanaspor

13 Oca 2024 - 20:54 Bolu- Spor

Mahreç  Arzu Sarı

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