Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Adanaspor maçı değerlendirmesi

Boluspor'un tecrübeli teknik direktörü Yalçın Koşukavak, ligdeki zorlu Adanaspor deplasmanından sonra duygularını paylaştı. Maçın kontrolünün gol bulunduktan sonra ele geçirildiğini belirtti.

Disiplinli savunma, kaçan galibiyet

Koşukavak, "Adanaspor'a pozisyon vermedik" diyerek, takımının defansif başarısını vurguladı. İlk yarıda 10 kişi kalmanın zorluklarına rağmen, skor avantajını korumaya çalıştıklarını ifade etti. Ancak, duran toptan gelen Adanaspor golü, Boluspor'un galibiyet umutlarını suya düşürdü.

Karışık duygular ve deplasman puanının değeri

Maçın son dakikalarında kaçan galibiyet nedeniyle "Bir puana üzülsek mi sevinsek mi bilemiyorum" diyen Koşukavak, karışık duygular içindeydi. 10 kişiyle gösterilen mücadeleyi takdir eden Koşukavak, deplasmanda alınan bir puanın değerine de dikkat çekti. Rakip Adanaspor'a da başarı dileklerini ileterek sözlerini tamamladı.