13 Oca 2024 - 21:46- Gündem G:

Terörle mücadelenin perde arkası: MİT'in DEAŞ ve Mossad ajanlarına karşı gizli hamleleri

MİT, yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliğine saldırı planlayan 32 kişilik DEAŞ hücresini çökertti. Operasyonda İsrail izleri ve Mossad ajanlarına darbe vuruldu.

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Terörle mücadelenin perde arkası: MİT'in DEAŞ ve Mossad ajanlarına karşı gizli hamleleri mask
Terörle mücadelenin perde arkası: MİT'in DEAŞ ve Mossad ajanlarına karşı gizli hamleleri
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Türkiye'nin güvenlik güçleri, yılbaşında ülke genelindeki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği’ne yönelik büyük bir terör saldırısı planlayan DEAŞ hücresini çökertti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen bu operasyonda, toplam 32 şüpheli yakalandı. Özellikle, operasyonda ele geçirilen bazı deliller, terör örgütü DEAŞ ile İsrail arasındaki bağlantıları gündeme getirdi. 

Terörle mücadelenin perde arkası: MİT'in DEAŞ ve Mossad ajanlarına karşı gizli hamleleri


İsrail parası ve gizemli notlar

 Hücrenin en kilit isimlerinden biri olan "Ebu Leys" kod adlı Muhammad Hilaf İbrahim İbrahim'in üzerinden çıkan İsrail parası, dikkatleri üzerine çekti. Paranın üzerinde İngilizce olarak yazılmış “Muhammad’e İsrail’den hatıra” anlamına gelen bir not bulunuyordu. Bu bulgu, örgütün finansal kaynakları ve uluslararası bağlantıları hakkında soru işaretleri yarattı. 


Geniş çaplı operasyon ve gözaltılar

 MİT'in koordinasyonuyla İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 25'i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 2 şüpheli sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere sevk edildi. 


MİT'in Mossad ajanlarına darbesi 

Ayrıca, MİT'in son dönemde gerçekleştirdiği başka bir operasyonda, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad için çalışan bir ajan ağını çökerttiği ortaya çıktı. Bu operasyonda, Türkiye'de gizli bilgileri toplayan 34 ajan yakalandı ve çoğu tutuklandı. Bu gelişmeler, Türkiye'nin istihbarat kapasitesinin gücünü ve uluslararası casusluk ağlarıyla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor. 

# ankara, bolu, istanbul, düzce, sakarya

13 Oca 2024 - 21:46 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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