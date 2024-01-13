Sinop'ta kış koşulları sürücüleri test ediyor: Kaygan yollarda dikkatli sürüş önemli

Kış lastiği olmayan araçlar kaydı: Maddi hasarlı kazalar artıyor
Kar yağışının etkisiyle kış lastiği takmayan bazı araçlar kayarak yolda kaldı ve maddi hasarlı kazalara yol açtı. Bu durum, kış lastiği kullanımının önemini ve zorunluluğunu bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, araç sahiplerine mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaygan yollarda kontrolden çıkan araçlar: Yaralamalı kazalar meydana geldi
Paşa Tabyaları mevkiinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, aracıyla metrelerce sürüklendi. Bu kazada araçtan çıkarılan 2 kişi, hafif yaralarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane Kavşağı'nda ise bir başka sürücü, yine kaygan yolda virajı alamayarak kaldırıma çarptı.
Güvenli sürüş için önlemler: Sinop'ta kış koşullarına dikkat!
Sinop'ta yaşanan bu olaylar, kış koşullarında sürüş güvenliği ve alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Karlı ve kaygan yollarda araç kullanırken ekstra dikkatli olunması, kış lastiklerinin ve zincirlerin kullanılması gerektiği vurgulandı. Sürücülerin hava durumu ve yol koşullarını sürekli takip etmeleri, gerektiğinde yola çıkmaktan kaçınmaları önerildi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.