13 Oca 2024 - 22:23- Gündem G:

Sinop'ta kış koşulları sürücüleri test ediyor: Kaygan yollarda dikkatli sürüş önemli

Sinop kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı, sürücüler için zorlu anlara neden oldu. Özellikle Ada ve Zeytinlik Mahalleleri'nde yaşayan sürücüler, karın yol açtığı olumsuz koşullardan ciddi şekilde etkilendi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Sinop'ta kış koşulları sürücüleri test ediyor: Kaygan yollarda dikkatli sürüş önemli mask
Sinop'ta kış koşulları sürücüleri test ediyor: Kaygan yollarda dikkatli sürüş önemli
Sinop'ta kış koşulları sürücüleri test ediyor: Kaygan yollarda dikkatli sürüş önemli
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kış lastiği olmayan araçlar kaydı: Maddi hasarlı kazalar artıyor 

Kar yağışının etkisiyle kış lastiği takmayan bazı araçlar kayarak yolda kaldı ve maddi hasarlı kazalara yol açtı. Bu durum, kış lastiği kullanımının önemini ve zorunluluğunu bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, araç sahiplerine mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. 

Sinop'ta kış koşulları sürücüleri test ediyor: Kaygan yollarda dikkatli sürüş önemli


Kaygan yollarda kontrolden çıkan araçlar: Yaralamalı kazalar meydana geldi 

Paşa Tabyaları mevkiinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, aracıyla metrelerce sürüklendi. Bu kazada araçtan çıkarılan 2 kişi, hafif yaralarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane Kavşağı'nda ise bir başka sürücü, yine kaygan yolda virajı alamayarak kaldırıma çarptı. 

Sinop'ta kış koşulları sürücüleri test ediyor: Kaygan yollarda dikkatli sürüş önemli


Güvenli sürüş için önlemler: Sinop'ta kış koşullarına dikkat! 

Sinop'ta yaşanan bu olaylar, kış koşullarında sürüş güvenliği ve alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Karlı ve kaygan yollarda araç kullanırken ekstra dikkatli olunması, kış lastiklerinin ve zincirlerin kullanılması gerektiği vurgulandı. Sürücülerin hava durumu ve yol koşullarını sürekli takip etmeleri, gerektiğinde yola çıkmaktan kaçınmaları önerildi. 
Sinop'ta kış koşulları sürücüleri test ediyor: Kaygan yollarda dikkatli sürüş önemli

# hava durumu, araç, sinop

13 Oca 2024 - 22:23 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL