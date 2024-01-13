Sinop'ta kış koşulları sürücüleri test ediyor: Kaygan yollarda dikkatli sürüş önemli

Kış lastiği olmayan araçlar kaydı: Maddi hasarlı kazalar artıyor

Kar yağışının etkisiyle kış lastiği takmayan bazı araçlar kayarak yolda kaldı ve maddi hasarlı kazalara yol açtı. Bu durum, kış lastiği kullanımının önemini ve zorunluluğunu bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, araç sahiplerine mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.



Kaygan yollarda kontrolden çıkan araçlar: Yaralamalı kazalar meydana geldi

Paşa Tabyaları mevkiinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, aracıyla metrelerce sürüklendi. Bu kazada araçtan çıkarılan 2 kişi, hafif yaralarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane Kavşağı'nda ise bir başka sürücü, yine kaygan yolda virajı alamayarak kaldırıma çarptı.



Güvenli sürüş için önlemler: Sinop'ta kış koşullarına dikkat!

Sinop'ta yaşanan bu olaylar, kış koşullarında sürüş güvenliği ve alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Karlı ve kaygan yollarda araç kullanırken ekstra dikkatli olunması, kış lastiklerinin ve zincirlerin kullanılması gerektiği vurgulandı. Sürücülerin hava durumu ve yol koşullarını sürekli takip etmeleri, gerektiğinde yola çıkmaktan kaçınmaları önerildi.