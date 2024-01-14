14 Oca 2024 - 23:00- Gündem G:

Bolu'da Kur'an eğitimi için önemli adım: Eğitim tesisi tahsis edildi

Bolu'da, "Kur’an-ı Kerim’i Anlama ve İslami İlimler Temel Eğitim Programı" için önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda, Bolu İl Müftülüğüne 4 katlı bir eğitim tesisi tahsis edildi. İl Müftülüğü ile Ali Ericek İlim İrfan ve Yardımlaşma Vakfı arasında yapılan iş birliği protokolü, bu önemli gelişmenin temelini oluşturuyor.

Doğukan Demirci
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Bolu'da Kur'an eğitimi için önemli adım: Eğitim tesisi tahsis edildi mask
Bolu'da Kur'an eğitimi için önemli adım: Eğitim tesisi tahsis edildi
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Protokol imza töreni

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirilen protokol imza töreninde, Kur’an-ı Kerim’i Anlama ve İslami İlimler Temel Eğitim Programı'nın detayları paylaşıldı. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, programın amacının kaliteli ve donanımlı din görevlileri yetiştirmek olduğunu belirtti. Ayrıca, programı tamamlayanlara sertifikalar verilerek din hizmetleri alanında avantaj sağlanması hedefleniyor.

 

Bolu'da Kur'an eğitimi için önemli adım: Eğitim tesisi tahsis edildi

Bolu'nun maneviyat merkezi olması hedefleniyor

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bolu'nun hem doğal güzellikleri hem de manevi potansiyeli ile öne çıktığını vurguladı. Ali Ericek İlim İrfan ve Yardımlaşma Vakfı'nın katkılarıyla, Bolu'nun manevi bir merkez haline gelmesi amaçlanıyor. Eğitim programı, hafızlık eğitimi alan lise öğrencilerine yönelik olacak ve 4 yıllık Arapça tabanlı İslami İlimler eğitimi içerecek.

 

Tarafların ziyareti ve gelecek planları

İmza töreninin ardından taraflar, İl Müftülüğünü ziyaret ederek eğitim programının yol haritasını belirlediler. Törende, Ali Ericek İlim İrfan ve Yardımlaşma Vakfı adına Mustafa Ericek ve Kur'an Anlama Merkezi Yöneticisi İl Vaizi ve Manevi Danışman Harun Bakan da hazır bulundu. Bu iş birliği, Bolu'da Kur'an eğitimine yeni bir soluk getirecek ve ilin manevi yapısını katkıda bulunacak gibi görünüyor.

# bolu, eğitim, ziyaret, lise

14 Oca 2024 - 23:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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