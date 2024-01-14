Bolu'da gece saatlerinde olaylı kaza: Bir kişinin bıçaklandığı iddiası ortalığı karıştırdı

Kaza yerinde gergin anlar: Şüpheli KAÇTI
Olay, Bolu Jandarma İl Komutanlığı önündeki Karacaağaç mevkiinde gece saat 02:00 civarında gerçekleşti. 34 AFT 014 plakalı aracın kontrolünü kaybederek orta refüje çıkması sonucu kaza meydana geldi. Çevredeki tanıkların ifadelerine göre, yaralanan sürücü, kazaya sebebiyet veren diğer araç sürücüsü tarafından darp edildiği ve bıçaklandığı söyleniyor. Olayın ardından şüpheli sürücünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.
Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde
Olay yerine hemen trafik ve asayiş ekipleri sevk edildi. Asayiş ekipleri, delil toplama çalışmalarını sürdürdü. Yaralanan şahıs ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, kaçan şüpheli sürücünün bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Soruşturma devam ediyor
Bolu'da yaşanan bu olaylı kazanın ardından polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olayın nasıl gerçekleştiği ve kaçan şüpheli sürücünün kimliğinin belirlenmesi için yürütülen soruşturma devam ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.