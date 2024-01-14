14 Oca 2024 - 22:00- Gündem G:

Bolu'da gece saatlerinde olaylı kaza: Bir kişinin bıçaklandığı iddiası ortalığı karıştırdı

Bolu'da gece saatlerinde yaşanan olaylı kaza, çevrede büyük bir gerginliğe neden oldu. Bolu İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana gelen kazada, 34 AFT 014 plakalı aracın sürücüsü kazaya karıştı. Bu kazanın ardından, kimliği belirsiz başka bir araç sürücüsünün kaza yapan şahsı darp ettiği ve bıçakladığı iddia edildi.

Doğukan Demirci
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Bolu'da gece saatlerinde olaylı kaza: Bir kişinin bıçaklandığı iddiası ortalığı karıştırdı mask
Bolu'da gece saatlerinde olaylı kaza: Bir kişinin bıçaklandığı iddiası ortalığı karıştırdı
Bolu'da gece saatlerinde olaylı kaza: Bir kişinin bıçaklandığı iddiası ortalığı karıştırdı
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Kaza yerinde gergin anlar: Şüpheli KAÇTI

Olay, Bolu Jandarma İl Komutanlığı önündeki Karacaağaç mevkiinde gece saat 02:00 civarında gerçekleşti. 34 AFT 014 plakalı aracın kontrolünü kaybederek orta refüje çıkması sonucu kaza meydana geldi. Çevredeki tanıkların ifadelerine göre, yaralanan sürücü, kazaya sebebiyet veren diğer araç sürücüsü tarafından darp edildiği ve bıçaklandığı söyleniyor. Olayın ardından şüpheli sürücünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.

 

Bolu'da gece saatlerinde olaylı kaza: Bir kişinin bıçaklandığı iddiası ortalığı karıştırdı

Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde

Olay yerine hemen trafik ve asayiş ekipleri sevk edildi. Asayiş ekipleri, delil toplama çalışmalarını sürdürdü. Yaralanan şahıs ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, kaçan şüpheli sürücünün bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

 

Bolu'da gece saatlerinde olaylı kaza: Bir kişinin bıçaklandığı iddiası ortalığı karıştırdı

Soruşturma devam ediyor

Bolu'da yaşanan bu olaylı kazanın ardından polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olayın nasıl gerçekleştiği ve kaçan şüpheli sürücünün kimliğinin belirlenmesi için yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bolu'da gece saatlerinde olaylı kaza: Bir kişinin bıçaklandığı iddiası ortalığı karıştırdı

# bolu, polis, araç, trafik, kaza

14 Oca 2024 - 22:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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