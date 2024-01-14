14 Oca 2024 - 20:00- Gündem G:

Bolu'da Engelli Asansöründe Mahsur Kalan 5 Çocuk Kurtarıldı

Bolu Belediyesi'ne ait Karamanlı Mahallesi'nde bulunan engelli asansöründe meydana gelen olayda, 15 ve 13 yaşlarındaki 5 çocuk, asansörde mahsur kaldı. Bu tür olaylar, son zamanlarda ülke genelinde artış göstermekte ve güvenlik önlemleri gözden geçirilmektedir.

Doğukan Demirci
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Bolu'da Engelli Asansöründe Mahsur Kalan 5 Çocuk Kurtarıldı mask
Bolu'da Engelli Asansöründe Mahsur Kalan 5 Çocuk Kurtarıldı
Bolu'da Engelli Asansöründe Mahsur Kalan 5 Çocuk Kurtarıldı
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Çocukların Çığlıkları Yoldan Geçenleri Harekete Geçirdi

Engelli asansöründe mahsur kalan çocuklar, içerideki çaresizliklerini dışarıya duyurabilmek için çığlık attı. Olay yerinden geçen vatandaşlar, çocukların yardım çığlıklarını duyarak hemen harekete geçti. Bu durum, olayın hızla çözülmesine ve çocukların kurtarılmasına yardımcı oldu.

 

Bolu'da Engelli Asansöründe Mahsur Kalan 5 Çocuk Kurtarıldı

Polis ve İtfaiye Ekipleri Anında Müdahale Etti

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Ekipler, mahsur kalan çocukları kurtarabilmek için özverili bir şekilde çalışmalara başladı. Engelli asansöründe mahsur kalan çocukları kurtarmak için yapılan uzun uğraşlar sonucunda, asansör kapısı açıldı.

 

Bolu'da Engelli Asansöründe Mahsur Kalan 5 Çocuk Kurtarıldı

Ülke Genelindeki Asansör Güvenliği Tartışmaları

Son 2 ay içinde ülke genelinde yaşanan bazı olaylarda, yurtlarda meydana gelen asansör düşmeleri nedeniyle bir öğrencinin hayatını kaybettiği ve bazı öğrencilerin uzun süre mahsur kaldığı biliniyor. Bu olaylar, asansör güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

 

Bolu'da Engelli Asansöründe Mahsur Kalan 5 Çocuk Kurtarıldı

Çocukların Sağlık Durumu İyi

Asansörden kurtarılan çocukların sağlık durumu yapılan kontrolde olumlu çıktı. Uzman ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda çocuklarda herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi. Bu durum, olayın sonucunda olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

 

Bolu'da Engelli Asansöründe Mahsur Kalan 5 Çocuk Kurtarıldı

Bozulan Asansörle İlgili Çalışmalar Başlıyor

Yetkililer, olayın meydana geldiği belediyeye ait işyerindeki engelli asansörüyle ilgili incelemelere başlayacaklarını açıkladı. Bozulan asansörle ilgili yaşanan bu olay, benzer durumların önüne geçebilmek adına alınacak önlemlerin de gözden geçirilmesini sağlayabilir.

Bolu'da Engelli Asansöründe Mahsur Kalan 5 Çocuk Kurtarıldı

# polis

14 Oca 2024 - 20:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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