Bolu'da Engelli Asansöründe Mahsur Kalan 5 Çocuk Kurtarıldı



Çocukların Çığlıkları Yoldan Geçenleri Harekete Geçirdi

Engelli asansöründe mahsur kalan çocuklar, içerideki çaresizliklerini dışarıya duyurabilmek için çığlık attı. Olay yerinden geçen vatandaşlar, çocukların yardım çığlıklarını duyarak hemen harekete geçti. Bu durum, olayın hızla çözülmesine ve çocukların kurtarılmasına yardımcı oldu.

Polis ve İtfaiye Ekipleri Anında Müdahale Etti

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Ekipler, mahsur kalan çocukları kurtarabilmek için özverili bir şekilde çalışmalara başladı. Engelli asansöründe mahsur kalan çocukları kurtarmak için yapılan uzun uğraşlar sonucunda, asansör kapısı açıldı.

Ülke Genelindeki Asansör Güvenliği Tartışmaları

Son 2 ay içinde ülke genelinde yaşanan bazı olaylarda, yurtlarda meydana gelen asansör düşmeleri nedeniyle bir öğrencinin hayatını kaybettiği ve bazı öğrencilerin uzun süre mahsur kaldığı biliniyor. Bu olaylar, asansör güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Çocukların Sağlık Durumu İyi

Asansörden kurtarılan çocukların sağlık durumu yapılan kontrolde olumlu çıktı. Uzman ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda çocuklarda herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi. Bu durum, olayın sonucunda olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bozulan Asansörle İlgili Çalışmalar Başlıyor

Yetkililer, olayın meydana geldiği belediyeye ait işyerindeki engelli asansörüyle ilgili incelemelere başlayacaklarını açıkladı. Bozulan asansörle ilgili yaşanan bu olay, benzer durumların önüne geçebilmek adına alınacak önlemlerin de gözden geçirilmesini sağlayabilir.