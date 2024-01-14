Bolu'da Engelli Asansöründe Mahsur Kalan 5 Çocuk Kurtarıldı

Çocukların Çığlıkları Yoldan Geçenleri Harekete Geçirdi
Engelli asansöründe mahsur kalan çocuklar, içerideki çaresizliklerini dışarıya duyurabilmek için çığlık attı. Olay yerinden geçen vatandaşlar, çocukların yardım çığlıklarını duyarak hemen harekete geçti. Bu durum, olayın hızla çözülmesine ve çocukların kurtarılmasına yardımcı oldu.
Polis ve İtfaiye Ekipleri Anında Müdahale Etti
Olayın bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Ekipler, mahsur kalan çocukları kurtarabilmek için özverili bir şekilde çalışmalara başladı. Engelli asansöründe mahsur kalan çocukları kurtarmak için yapılan uzun uğraşlar sonucunda, asansör kapısı açıldı.
Ülke Genelindeki Asansör Güvenliği Tartışmaları
Son 2 ay içinde ülke genelinde yaşanan bazı olaylarda, yurtlarda meydana gelen asansör düşmeleri nedeniyle bir öğrencinin hayatını kaybettiği ve bazı öğrencilerin uzun süre mahsur kaldığı biliniyor. Bu olaylar, asansör güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Çocukların Sağlık Durumu İyi
Asansörden kurtarılan çocukların sağlık durumu yapılan kontrolde olumlu çıktı. Uzman ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda çocuklarda herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi. Bu durum, olayın sonucunda olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.
Bozulan Asansörle İlgili Çalışmalar Başlıyor
Yetkililer, olayın meydana geldiği belediyeye ait işyerindeki engelli asansörüyle ilgili incelemelere başlayacaklarını açıkladı. Bozulan asansörle ilgili yaşanan bu olay, benzer durumların önüne geçebilmek adına alınacak önlemlerin de gözden geçirilmesini sağlayabilir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.