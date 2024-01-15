Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Anne Dostu Hastane unvanını korudu

Anne Sağlığına Güvenli Bir Ortam

Hastane, Anne Dostu Hastane Programı ile anne sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve anne adaylarının güvenli ve kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi, mahremiyete dayalı tek kişilik "Doğum Üniteleri" oluşturarak, gebe annelerin kendilerini rahat ve ev ortamında hissetmelerini sağlıyor.

Rahat Doğum Deneyimi

Hastane, tek kişilik doğum ünitelerinin yanı sıra ilaçsız ağrı azaltan doğum yöntemi olan suda doğum yöntemini uygulayarak, anne adaylarının stres seviyelerini azaltmayı ve doğum kaygısını hafifletmeyi hedefliyor. Bu sayede anne adayları daha rahat bir doğum deneyimi yaşayabiliyorlar.

Gurur Duyulan Bir Başarı

Anne Dostu Hastane unvanını almak için belirli kriterleri karşılayan ve sürdüren Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi yetkilileri, hastane olarak anne ve bebek sağlığı için en iyi hizmeti sunma hedeflerini sürdürdüklerini ve bu unvanı korumaktan gurur duyduklarını ifade etti. Tüm ekibi tebrik ettiklerini belirttiler.