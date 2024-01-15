Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Anne Dostu Hastane unvanını korudu

Anne Sağlığına Güvenli Bir Ortam
Hastane, Anne Dostu Hastane Programı ile anne sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve anne adaylarının güvenli ve kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi, mahremiyete dayalı tek kişilik "Doğum Üniteleri" oluşturarak, gebe annelerin kendilerini rahat ve ev ortamında hissetmelerini sağlıyor.
Rahat Doğum Deneyimi
Hastane, tek kişilik doğum ünitelerinin yanı sıra ilaçsız ağrı azaltan doğum yöntemi olan suda doğum yöntemini uygulayarak, anne adaylarının stres seviyelerini azaltmayı ve doğum kaygısını hafifletmeyi hedefliyor. Bu sayede anne adayları daha rahat bir doğum deneyimi yaşayabiliyorlar.
Gurur Duyulan Bir Başarı
Anne Dostu Hastane unvanını almak için belirli kriterleri karşılayan ve sürdüren Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi yetkilileri, hastane olarak anne ve bebek sağlığı için en iyi hizmeti sunma hedeflerini sürdürdüklerini ve bu unvanı korumaktan gurur duyduklarını ifade etti. Tüm ekibi tebrik ettiklerini belirttiler.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.