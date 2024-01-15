15 Oca 2024 - 14:51- Gündem G:

Bolu'da doğaseverin karşılaşması: orman yolunda kurtlarla göz göze

Bolu'nun ormanları, doğaseverler için her zaman sürprizlerle dolu. Bu kez sahne, Bolu-Mengen yolunda doğa tutkunu Abdullah Aksoy'un oldu. Karlı bir günde orman manzaralarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Aksoy, beklenmedik bir anda kurtlarla karşılaştı.

Doğukan Demirci
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Bolu'da doğaseverin karşılaşması: orman yolunda kurtlarla göz göze mask
Bolu'da doğaseverin karşılaşması: orman yolunda kurtlarla göz göze
Bolu'da doğaseverin karşılaşması: orman yolunda kurtlarla göz göze
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Olağanüstü Karşılaşma

Aksoy, aracıyla Mengen yolunda ilerlerken, bir anda önüne atlayan bir kurtla yüz yüze geldi. Bu nadir ve etkileyici anı hızla cep telefonu kamerasına kaydetti. Kurt, yolun karşısına geçip ormanlık alana doğru ilerlerken, Aksoy da bu heyecan verici anın peşinden gitti.

Bolu'da doğaseverin karşılaşması: orman yolunda kurtlarla göz göze

Karda Kurt İzleri

Aksoy, kurdun bıraktığı izleri takip ettiğinde, ormanın derinliklerinde kurtların daha fazlasını keşfetti. Karda bıraktıkları ayak izleri, kışın ortasında ormanın gizemli yaşamını gözler önüne serdi.

Bolu'da doğaseverin karşılaşması: orman yolunda kurtlarla göz göze

Anlık Görüntüler

En ilgi çekici anlardan biri, ormanın içinden Aksoy'un kamerasına bakan kurtların görüntüsü oldu. Bu etkileyici ve nadir görüntüler, doğanın vahşi yüzünü ve güzelliğini bir arada sunuyor.

15 Oca 2024 - 14:51 Bolu/ Mengen- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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