Bolu'da doğaseverin karşılaşması: orman yolunda kurtlarla göz göze

Olağanüstü Karşılaşma

Aksoy, aracıyla Mengen yolunda ilerlerken, bir anda önüne atlayan bir kurtla yüz yüze geldi. Bu nadir ve etkileyici anı hızla cep telefonu kamerasına kaydetti. Kurt, yolun karşısına geçip ormanlık alana doğru ilerlerken, Aksoy da bu heyecan verici anın peşinden gitti.

Karda Kurt İzleri

Aksoy, kurdun bıraktığı izleri takip ettiğinde, ormanın derinliklerinde kurtların daha fazlasını keşfetti. Karda bıraktıkları ayak izleri, kışın ortasında ormanın gizemli yaşamını gözler önüne serdi.

Anlık Görüntüler

En ilgi çekici anlardan biri, ormanın içinden Aksoy'un kamerasına bakan kurtların görüntüsü oldu. Bu etkileyici ve nadir görüntüler, doğanın vahşi yüzünü ve güzelliğini bir arada sunuyor.