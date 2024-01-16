Buz tutmuş yollarda araç kurtarma operasyonu

Yolcuların Çabası Yetmedi, Traktör Devreye Girdi
Rampayı tırmanmaya çalışan araçlar, ilk etapta bagajlarında yolcuları taşıyarak ağırlık oluşturmaya çalıştı. Ancak bu yöntem, buzla kaplı yolda etkili olmadı. Durumu fark eden yerel sakinler, traktörlerini kullanarak araçları güvenli bölgelere çekti. Bu çözüm yolu, sürücüler ve mahsur kalan yolcular için büyük bir rahatlama oldu.
Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazaları Meydana Geldi
Gün boyunca İnebolu'daki bu yolda dört ayrı trafik kazası yaşandı. Her ne kadar ciddi yaralanmalar olmasa da, birçok araçta hasar meydana geldi. Bu kazalar, bölge sakinlerinin ve sürücülerin dikkatini bir kez daha yol güvenliği konularına çekti.
Vatandaşlar Tedbir Talep Ediyor: Yolların Kumlanması İçin Çağrı
Yaşanan bu olaylar, bölge halkını harekete geçirdi. Vatandaşlar, yolun buzlanmasına karşı etkili önlemler alınmasını, özellikle kumlanma işlemlerinin yapılmasını talep etti. Bu sayede benzer durumların önüne geçilmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.