16 Oca 2024 - 16:08- Asayiş G:

Bolu'da kış lastiği denetimleri artıyor: güvenli yolculuk için önemli adım

Bolu'nun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yolcu otobüslerine yönelik önemli bir güvenlik adımı atıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış aylarının zorlu koşullarına karşı otobüslerin lastiklerini mercek altına aldı. Bu kapsamlı denetim, yolcuların daha rahat ve güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Doğukan Demirci
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Bolu'da kış lastiği denetimleri artıyor: güvenli yolculuk için önemli adım mask
Bolu'da kış lastiği denetimleri artıyor: güvenli yolculuk için önemli adım
Bolu'da kış lastiği denetimleri artıyor: güvenli yolculuk için önemli adım
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Kış Lastiği Denetimi: Yolcu Güvenliği Öncelikli

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren ‘Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ (U-ETDS), otobüslerin uydudan takip edilmesini ve hızlarının kontrol edilmesini sağlıyor. Bu sistemle birlikte gerçekleştirilen kış lastiği denetimleri, yolcuların güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Terminal çıkışında kurulan uygulama noktasında, araçların lastik derinlikleri özel cihazlarla ölçülüyor. Ayrıca, yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığı ve sürücülerin gerekli belgelere sahip olup olmadıkları da kontrol ediliyor.

Bolu'da kış lastiği denetimleri artıyor: güvenli yolculuk için önemli adım

Yolcular ve Şoförlerden Olumlu Geri Dönüşler

Otobüs şoförü Remzi Arabacı, U-ETDS sisteminin önemine dikkat çekerek, bu sayede araçların sürekli olarak uydudan takip edildiğini ve yolcuların daha rahat ve güvenli yolculuk yaptığını belirtti. Yolcu Haluk Ertan ise yapılan uygulamanın devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür denetimlerin yolcu güvenliğine katkıda bulunduğunu ifade etti.
Bolu'da kış lastiği denetimleri artıyor: güvenli yolculuk için önemli adım

Bolu'da Trafik Güvenliği için Önemli Adımlar

Bolu'da trafik güvenliği ön planda: Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan kış lastiği denetimleri ve U-ETDS sistemi sayesinde yolcu otobüsleri daha güvenli hale getiriliyor. Yolcu güvenliğini artıran bu uygulamalar, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, lastik derinlikleri ve emniyet kemeri kullanımı kontrol edilirken, sürücülerin belgeleri de inceleniyor. Otobüs şoförleri ve yolcular, bu uygulamalardan memnuniyetlerini dile getiriyorlar.Bolu'da kış lastiği denetimleri artıyor: güvenli yolculuk için önemli adım

# bolu, yolculuk, trafik

16 Oca 2024 - 16:08 Bolu- Asayiş

Mahreç  Doğukan Demirci

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