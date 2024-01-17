Başakşehir maçının ardından Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan açıklamalar

Koşukavak, basın toplantısında takımının performansını değerlendirirken, Türkiye Kupası maçlarının takımın dengesini ölçmek için önemli olduğunu belirtti. Takımın, yüksek oyun kalitesine sahip rakiplere karşı deneyim kazandığını ifade eden Koşukavak, "4 ay önce görevi aldığımda takımın 2 puanı vardı, şimdi 23 puana ulaştık ve bir oyun modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımız var. Yüksek kaliteli bir takıma karşı nasıl savunma yapılacağını ve nasıl mücadele edileceğini gördük ve bu konuda memnunum. Her geçen gün daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Taktik açıdan doyurucu bir maçtı ve oyundan keyif aldım, Başakşehir’i tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

“Derin işler yapıyoruz”

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımın gelecekteki hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koşukavak, Boluspor'un ekonomik zorluklarına ve bu sorunların üstesinden gelmek için yapılan çalışmalara değinerek, "Başkanımızın önderliğinde birçok borç yapılandırıldı ve Boluspor'da derin işler yapıyoruz" dedi.

Koşukavak, Boluspor'un Süper Lig'e yükselme hedefine dikkat çekerek, "31 yıldır Süper Lig hasreti çekiyoruz ve geçmişte önemli oyuncular yetiştirmiş bir kulübüz. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Şu anda 23 puanla hem düşme hattına hem de play-off bölgesine yakın bir konumdayız. Play-off oynamak için azami çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca gelecek sezon için "Tüm hatlarda iyi oyun sergileyen, genç oyuncularla güçlendirilmiş bir takım kurma" hedeflerinin olduğunu belirtti.

İsrailli futbolcu değerlendirmesi!

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in sosyal medya paylaşımları hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Koşukavak, futbolcuların kişisel kimliklerine ve vatandaşlık haklarına saygı duyduğunu belirtti, ancak Türkiye'de canlı yayınlanan bir maçta bu tür ifadelerin yer almasını doğru bulmadığını ifade etti.

“Irkla ilgili mesele değil”

Koşukavak, konu hakkında, "Futbolcuların, ülkelerinin politikalarını destekleme hakkı olabilir, ancak Türkiye'de, özellikle canlı yayınlanan bir maçta, bu tür ifadelerin yer almasını uygun bulmuyorum. Bu, Müslüman olmakla veya ırkla ilgili bir mesele değil. Çocukların ölümü gibi hassas konularda dünyanın gösterdiği hassasiyeti göz önünde bulundurmak gerekir. Eğer bir Türk oyuncu İsrail'de benzer bir durumda bulunsaydı, alacağı tepkileri düşünmek gerekir. Bizler topluma örnek olması gereken insanlarız ve davranışlarımıza dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin bu konudaki duyarlılığını da takdir ettiğini belirtti ve Türkiye'de faaliyet gösteren herkesin bu tür hassasiyetlere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.