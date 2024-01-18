Bolu Elektrik Kesintisi: İşte Tarihler ve Etkilenecek Bölgeler 18 - 19 - 20 Ocak 2024

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Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 19 bin 500 km2’lik görev bölgesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Boluluları planlı elektrik kesintilerine ilişkin uyardı.

İl genelinde bu hafta yaşanacak elektrik kesintileri öncesinde Bolu’da ikamet eden vatandaşları internet sitesi üzerinden bilgilendiren SEDAŞ, elektrikle çalışan cihazların güvenliğinin sağlanması amacıyla prizlerden fişlerin çıkarılması ve elektrikli cihazların kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

İşte il genelinde 18-19-20 Ocak tarihlerindeki planlı elektrik kesintileri:

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