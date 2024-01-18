Bolu Elektrik Kesintisi: İşte Tarihler ve Etkilenecek Bölgeler 18 - 19 - 20 Ocak 2024

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 19 bin 500 km2’lik görev bölgesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Boluluları planlı elektrik kesintilerine ilişkin uyardı.
İl genelinde bu hafta yaşanacak elektrik kesintileri öncesinde Bolu’da ikamet eden vatandaşları internet sitesi üzerinden bilgilendiren SEDAŞ, elektrikle çalışan cihazların güvenliğinin sağlanması amacıyla prizlerden fişlerin çıkarılması ve elektrikli cihazların kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
İşte il genelinde 18-19-20 Ocak tarihlerindeki planlı elektrik kesintileri:
(Tabloyu incelemek için parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|55775
|BOLU
|YENİÇAĞA
|ÇAMLIK, N KENDISI
|ANKARA ZONGULDAK YOLU, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ YOLU
|18.01.2024
|13:30
|16:30
|55776
|BOLU
|YENİÇAĞA
|ASAGI, AŞAĞI
|ASAGI MAHALLE YOLU, DOĞANCI KÖYÜ YOLU
|18.01.2024
|09:30
|12:30
|55839
|BOLU
|SEBEN
|ALPAGUT, ASAGI, ÇAMPINAR, ÇARSI, ÇARŞI, ÇATAK, ÇUKUR, DEDELER, HOÇAŞ, KARAKÖY, KESENÖZÜ, KESKİNLİ, KETENLER, KINIKÇI, KIRAN, KÖKEZ, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, ÖRENCIK, SAHMANLAR, SEBENARDI, TAZILAR, TEPE
|15 TEMMUZ SEHITLER, 2.ETAP TOKİ 1. ADA KONUTLARI, ABDİ İPEKCİ CD., ABDİ İPEKÇİ CD., AKŞEMSETTİN SK., AKTAŞ SK., ALPAGUT KÖY YOLU, ALPAGUT KÖYÜ YOLU, ANA CD-1., ATATÜRK CD., ATATÜRK PARKI İÇİ YOLU, BAKIRLI KÖYÜ YOLU, BİRİNCİ SK., BÖLÜCEKKAYA KÖY YOLU, ÇARŞI MAH. AKŞEMSETTİN SOK, ÇARŞIKÖYÜ YOLU, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇİĞDEM SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇUKUR MAHALLE YOLU, DEDELER KÖYÜ YOLU, ERTUĞRUL GAZİ SK., EVLIYA ÇELEBI, FATİH BELEDİYE ÇOCUK PARKI İÇİ, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, HACIOĞLAN, HACIOĞLAN KÜME EVLER, HOCA AHMET YESEVİ SK., HOÇAŞ KÖYÜ YOLU, ILIG, ISTIKLAL, IŞIK SK., İSTİKLAL CD., KARAKÖY KÖYÜ YOLU, KARANFİL SK., KARCA KABAK YAYLASI, KARCA KÖYÜ, KAZIM KARABEKİR SK., KESENÖZÜ KÖYÜ YOLU, KETENLER KÖY YOLU, KIYI SK., KORUCUK ASAGI MAHALLE YOLU, KORUCUK KÖYÜ YOLU, KORUCUK ORTA MAHALLE YOLU, KÖKEZ KÖY YOLU, KÖKEZ KÖYÜ İÇİ YOLU, KÖRFEZ, KÜLTÜR SK., MEVLANA SK., NEVRUZ SK., NİSAN 17. SK., ÖRENCIK MAHALLE YOLU, PELİTÇİK KÖYÜ YAYLASI, SAHMANLAR MAHALLE YOLU, SANAYİ SK., SANTRAL SK., SUSUZ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ ÇATAK MAH, ŞEHİT SELAMİ ŞEN SK., TAZILAR KÖYÜ YOLU, TEPE KÖY YOLU, TEPECİK MAH, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, ULUSOY SK., YAVUZ SK., YAZ SK., YUKARI KESKİNLİ KÜME EVLER
|18.01.2024
|10:00
|16:00
|55840
|BOLU
|GÖYNÜK
|KOZDERE, YENİ
|ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ
|18.01.2024
|10:00
|17:00
|55841
|BOLU
|MERKEZ
|KARAÇAYIR, KÜÇÜKBERK, SÜMER
|2901, BOLU BELEDİYESİ ÇIĞIRTKANLAR M, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., SEMA SK.
|18.01.2024
|10:00
|17:30
|55842
|BOLU
|MERKEZ
|RÜZGARLAR
|ANKARA BOLU YOLU, RÜZGARLAR KÖYÜ YOLU
|18.01.2024
|09:00
|15:30
|55880
|BOLU
|MUDURNU
|AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID
|AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER
|19.01.2024
|10:00
|17:00
|55906
|BOLU
|MERKEZ
|ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR
|ELMALIK, ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK MEVKI
|20.01.2024
|10:00
|17:30
|55907
|BOLU
|SEBEN
|ALIÇÖREN, ALPAGUT, AŞAĞI, BAGISLAR, BAĞIŞLAR, BELEN, BOZYER, BÖLÜCEKKAYA, ÇAMPINAR, ÇARSI, ÇARŞI, ÇEPNI YAYLASI, ÇEPNİ YAYLASI, GÖKHALİLLER, KABAK YAYLA, KARAKÖY, KARCA, KAŞ, KESKİNLİ, KETENLER, KILKARA, KINIKÇI, KÖKEZ, MERKEZ, SEBENARDI, ŞAHMANLAR, TAŞOLUK, TEPECIK, TEPECİK, YUKARI, YUVA
|ADNAN MENDERES SK., AKŞEMSETTİN, ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, ALPAGUT KÖYÜ, BAGISLAR MAHALLE YOLU, BELEN KÖYÜ YOLU, BOLU CD., BOLU KIBRISCIK YOLU, BOLU SEBEN YOLU, BOZYER KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖYÜ YOLU, CAMİ SK., ÇAĞLAYAN CD., ÇAKMAK SK., ÇAMPINAR MEVKII, ÇELTİKDERE KÖYÜ KINCI MAH, ÇELTİKDERE KÖYÜ TEPECİK MAH, ÇEPNI YAYLA YOLU, ÇEPNİ YAYLASI, DUMLUPINAR CD., EVLİYA ÇELEBİ SK., FATİH SK., GÖKHALİLLER KÖYÜ YOLU, HASAN POLATKAN SK., HASTANE SK., HELVACI SK., IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL CD., KABAK YAYLA YOLU, KARAKÖY KÖYÜ İÇİ YOLU, KARCA KÖYÜ YOLU, KAŞBIYIKLAR KÖYÜ YOLU, KETENLER KÖYÜ YOLU, KILKARA KÖYÜ YOLU, KIZILAN, KIZILAN SK., KOCATAŞ SK., KÖKEZ KÖYÜ BAĞIŞLAR MAHALLESİ, KÖKEZ KÖYÜ YOLU, KÖRFEZ SK., KUTSAL SK., LEYLA SK., MİMAR SİNAN SK., ORTA KESKİNLİ KÜME EVLER, SAKARYA SK., SANTRAL, SEBEN ATATÜRK İLKOKULU İÇİ YOL, SEBEN NALLIHAN YOLU, SEBENARDI KÖY YOLU, SEBENARDI KÖYÜ YOLU, SERÇE SK., SEYHAN SK., SOLAKLAR KÖYÜ YOLU, SULTANKÖY YAYLASI, SUSUZ KÖYÜ YOLU, SÜMBÜL, ŞEHİT NEVZAT BATMAZ SK., ŞENER SK., TEPECIK MAHALLE YOLU, YENİ CAMİ SK., YUKARI KESKİNLİ, YUVA KÖYÜ YOLU
|20.01.2024
|10:00
|16:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.