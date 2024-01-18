Bolu Arçelik işçileri tarihi anlaşmayı coşkuyla kutladı: 150 Bin işçiye zam müjdesi!

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki kritik toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Beş oturum boyunca taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış ve Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı. Ancak, grev kararı sonrası gerçekleşen üç oturumda da herhangi bir ilerleme kaydedilememişti.

Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlandı

Sonunda, taraflar bugün MESS Genel Merkezi'nde bir araya geldi ve 2023-2025 dönemini içeren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, Bolu'daki Arçelik Fabrikası'nda çalışan yaklaşık 4 bin işçiyi de dahil ederek ülke genelindeki 150 bin işçiyi doğrudan etkileyecek.

Arçelik işçileri zam haberiyle coşku içinde kutlama yaptı

Bir aylık eylemlerin sonuçları açıklandıktan sonra, Arçelik işçileri büyük bir sevinç yaşadı. Zam haberini duyduktan sonra, işçiler davul ve zurna eşliğinde ve meşalelerle coşkulu bir şekilde kutlama düzenledi. Bu kutlamalarda, işçilerin mutluluğu ve dayanışması gözler önüne serildi.

Yaklaşık 150 bin işçiyi ilgilendiren önemli kararlar

31 Ağustos 2023 tarihinde önemli bir ücret düzenlemesi yapıldı. Bu düzenleme kapsamında saatlik ücreti 65 Türk Lirası'nın altında olan çalışanların ücretleri 65 TL seviyesine yükseltildi. Bu değişiklik, toplamda 89 bin 600 üyeyi etkiledi.

Saatlik ücretlerde önemli artışlar yaşandı

İlk düzenleme sonrasında, tüm üyelerin saatlik ücretlerine %32'lik bir zam yapıldı. Bu zamın yanı sıra, her üye için ek olarak saat başına 30 TL seyyanen zam uygulandı. Ayrıca, her çalışanın kıdem yılına bağlı olarak, en fazla 15 yıl süreyle yıllık 2 TL/saat kıdem zammı getirildi. Kıdem zammı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT) için ise ilk işe giriş tarihlerine göre uygulandı.

İkinci altı ay için yüzde 30 zam kararı alındı

Bu düzenlemeler sonucunda, 1 Eylül 2023 itibarıyla geçerli olacak şekilde, sözleşmenin ilk altı ayı için ücretlere ortalama %98 oranında bir zam gerçekleştirildi. İkinci altı ay için ise, 1 Mart tarihinden itibaren enflasyon oranını koruma amacı güdülerek %30 zam yapılacak. Üçüncü altı ay için ise zam oranı, enflasyon oranına ek olarak %3 refah payı olarak belirlendi. Dördüncü altı ayda ise zam oranı, yine enflasyon oranına paralel olarak uygulanacak.

İlk yıl için %140'lık artış sosyal haklarla birleşti

Sözleşme kapsamında, ilk yıl için sosyal haklara %140 oranında bir artış yapıldı. İkinci yıl için ise yıllık enflasyon oranında bir artış öngörüldü. Ayrıca, ulusal bayramlar ve genel tatillerde çalışma ücreti %100'den %125'e yükseltildi. Sünnet izni ve anaokulu eğitimi gibi haklar da eğitim yardımı kapsamına alındı. Engelli üyelere ise Engelliler Günü'nde bir günlük ücretli izin hakkı tanındı.

Çalışma koşullarında önemli gelişmeler

Bu düzenlemeler sonucunda, saatlik ücretlere planlanan %80'lik zammın %76'sı, yüzdelik olarak ve seyyanen olarak gerçekleştirildi. Ayrıca, taslağında yer alan 3 TL'lik kıdem zammının 2 TL'si kabul edildi. Genel olarak bakıldığında, ilk altı ay içerisinde sosyal yardımlar dahil olmak üzere ortalama %105,1'lik bir artış sağlandı ve yıllık bazda ortalama saatlik ücretler %157,40 oranında yükseldi.

"Verdiğimiz sözleri tutmanın gurunu yaşıyoruz"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Üyelerimize verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılının ilk altı ayı için yüzde 100'ü aşan bir zam oranıyla tarihe imza atmaya devam ediyoruz," şeklinde konuştu. Kavlak, ekonomik zorlukların özellikle emekçileri etkilediğini belirterek, yükselen enflasyonun hayat maliyetini artırdığını ve maaş alan vatandaşların zorlu bir dönem geçirdiğini vurguladı. Metal işçilerinin insanca yaşayabilmesi için verdikleri mücadeleyi önemsediklerini ifade eden Kavlak, sendikanın üyeleri tarafından kendilerine duyulan güveni korumak ve işçi haklarından taviz vermemek adına masada çaba sarf ettiklerini belirtti. Toplu sözleşme sürecinin sonucuna gelmenin Türk Metal için bir zafer olduğunu vurgulayan Kavlak, tüm üyelere anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.