19 Oca 2024 - 14:00- Gündem G:

Bolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlik

18 Ocak 2024 tarihinde, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinliği, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi Bordo Salon'da gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, Bolu'nun kültürel ve sanatsal hayatına renk kattı.

Doğukan Demirci
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Bolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlik mask
Bolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlik
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Etkinliğe Kimler Katıldı?

Etkinlik, Bolu Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, Bolu SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Metin Cingöz, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar gibi önemli isimlerin katılımıyla daha da anlam kazandı.

Bolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlik

Etkinliğin Öne Çıkan Anları

Etkinlik, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen bir konserle başladı. Müzikal bir başlangıçla katılımcılar, sanatın ve müziğin büyüsüne kapıldılar. Konserin ardından, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü tarafından hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan resim sergisi, katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergi, Atatürk'ün hayatından kesitler ve tarihi anları resmeden eserlerle doluydu. Etkinlik, serginin gezilmesiyle sona erdi.

Bolu'da Sanat ve Tarih Buluşması

Bu etkinlik, Bolu'da sanat ve tarihin iç içe geçtiği, Cumhuriyetimizin 100. yılını onurlandıran bir buluşma oldu. Bolu Güzel Sanatlar Lisesi, bu özel etkinlikle hem Atatürk'ü anma hem de sanatın farklı yönlerini sergileme fırsatı buldu.

 

# eğitim, müzik, gazi

19 Oca 2024 - 14:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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