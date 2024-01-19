Giresunspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Trendyol 1. Lig'de Giresunspor, evinde Çotanak Stadyumu'nda, 6. Sırada yer alan güçlü rakibi Çorum FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT SPOR ve BeIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.
Mücadelenin hakem kadrosu
Bu önemli maçta hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise N. Dinçer Demir ve Samet Özkul olarak belirlendi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.