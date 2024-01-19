Giresunspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Trendyol 1. Lig'de Giresunspor, evinde Çotanak Stadyumu'nda, 6. Sırada yer alan güçlü rakibi Çorum FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT SPOR ve BeIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise N. Dinçer Demir ve Samet Özkul olarak belirlendi.