19 Oca 2024 - 15:55- Spor G:

Giresunspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Trendyol 1.Lig'in 19. Haftasında Giresunspor bugün evinde Çorum FK’yı konuk ediyor. Peki Giresunspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Doğukan Demirci
Doğukan Demirci Tüm Haberleri
Giresunspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler mask
Giresunspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
Giresunspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
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Trendyol 1. Lig'de Giresunspor, evinde Çotanak Stadyumu'nda, 6. Sırada yer alan güçlü rakibi Çorum FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT SPOR ve BeIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Giresunspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise N. Dinçer Demir ve Samet Özkul olarak belirlendi.

Giresunspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
# çorum fk, spor

19 Oca 2024 - 15:55 Giresun- Spor

Mahreç  Doğukan Demirci

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