20 Oca 2024 - 13:22- Asayiş G:

Düzce Emniyeti, Silah Kaçakçılığına Karşı Kararlı Çalışmalarını Sürdürüyor

Düzce'de polis ekipleri, suç ve suç unsurlarıyla mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla dikkat çekiyor.

İhlas Haber Ajansı
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Düzce Emniyeti, Silah Kaçakçılığına Karşı Kararlı Çalışmalarını Sürdürüyor mask
Düzce Emniyeti, Silah Kaçakçılığına Karşı Kararlı Çalışmalarını Sürdürüyor
Düzce Emniyeti, Silah Kaçakçılığına Karşı Kararlı Çalışmalarını Sürdürüyor
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En son yapılan çalışmalarda, hafif ticari bir araçta yapılan detaylı incelemeler sonucunda yarı otomatik uzun namlulu silah ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Düzce Emniyeti, Silah Kaçakçılığına Karşı Kararlı Çalışmalarını Sürdürüyor

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Karşı Etkili Operasyon

Düzce polisinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı kararlı bir şekilde operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen son operasyonda, bir hafif ticari araçta yapılan kontrollerde döşeme bölümlerinden çıkan 1 adet yarı otomatik uzun namlulu silah ve 22 adet fişek ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Teknik Kontroller Emniyet Otoparkında Gerçekleştirildi

Emniyet güçleri, durdurulan aracı emniyet otoparkına çekerek detaylı teknik kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda aracın gizli bölmelerinden çıkan silah ve tüfek, suç unsurlarıyla mücadele kapsamında önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı

Düzce Emniyeti, Silah Kaçakçılığına Karşı Kararlı Çalışmalarını Sürdürüyor

Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet birimleri, suçla mücadelede gösterdikleri kararlılıkla vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Toplum Güvenliği İçin Devam Eden Çalışmalar

Düzce Emniyeti, suç ve suç unsurlarıyla mücadelede yürüttüğü bu başarılı operasyonlarla toplum güvenliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Halkın huzur ve güvenliği için gerçekleştirilen çalışmalar, suçla mücadeledeki kararlılıkla ön plana çıkıyor. Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları, suç örgütlerine karşı verilen mücadelede önemli bir rol oynuyor.

# düzce

20 Oca 2024 - 13:22 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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