Düzce Sağlık Müdürlüğü Ambulans Başhekimliği: Yılın Değerlendirmesi

Ambulans Filosu ve Donanım: Güçlü ve Çeşitli

Düzce Ambulans Servisi, yıllar içinde güçlü bir altyapı oluşturarak, 22 istasyon ve Acil Çağrı Merkezi içerisinde bulunan komuta kontrol merkeziyle hizmet veriyor. 40 adet acil yardım ambulansı aracılığıyla, toplum sağlığını korumak adına büyük bir çaba sarf ediliyor. Bu ambulanslar arasında 36 tam donanımlı kara ambulansı, 2 kar paletli, 4 sedyeli ambulans, ve 1 yoğun bakım ve obez ambulansı bulunuyor. Bu çeşitlilik, farklı acil durum senaryolarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale imkanı tanıyor.

UMKE Araçları: Acil ve Afet Durumlarına Hazır

Düzce Ambulans Servisi, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan 3 UMKE aracı ve 1 UMKE Acil Müdahale aracı ile bölgede büyük ve güçlü bir sağlık ordusu oluşturdu. Bu özel eğitimli ekipler, acil durum ve afet durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek, sağlık hizmetlerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Hızlı Müdahale: Vakaların Yüzde 92,8’i 10 Dakika İçinde

Düzce’deki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, ortalama nüfus başına düşen etkileyici bir istasyon sayısıyla (18 bin 415 kişi başına bir istasyon), yılda bin 358 ortalamayla 40 bin 308 vakaya müdahale etmiştir. Bu başarı, vakaların yüzde 92,8’ine ilk 10 dakika içerisinde ulaşarak, acil durumlarda hızlı müdahalenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Toplumsal Katkı ve Ulusal Hizmet: Sağlık Ordusu Hizmette

Düzce Ambulans Servisi, sadece bölgesel ihtiyaçları değil, aynı zamanda ülkenin genel sağlık hizmetine de katkıda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde, bölgede ve ülkenin çeşitli ihtiyaç duyulan noktalarında kesintisiz sağlık hizmeti sunarak, sağlık alanındaki görev ve sorumluluklarını büyük bir özveri ile yerine getiriyor.

Düzce Ambulans Servisi, Güvenilir ve Etkin Sağlık Hizmeti Sunmaya Devam Ediyor

Düzce Sağlık Müdürlüğü Ambulans Başhekimliği, modern ve çeşitli filosuyla, hızlı müdahale kabiliyetiyle ve toplumsal sorumluluğuyla bölgesinde ve ülkede güvenilir bir sağlık hizmeti sunma çabasını sürdürüyor. Bu başarılar, sağlık çalışanlarının fedakarlıkları ve sistematik planlamaların bir sonucudur.