20 Oca 2024 - 13:32- Sağlık G:

Düzce Akçakoca'ya Modern Bir Sağlık Merkezi Geliyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesine yapılacak olan 50 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı, yüklenici firma ile atılan imzaların ardından heyecan verici bir sürece giriş yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen proje, bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir tesis olacak.

İhlas Haber Ajansı
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Düzce Akçakoca'ya Modern Bir Sağlık Merkezi Geliyor mask
Düzce Akçakoca'ya Modern Bir Sağlık Merkezi Geliyor
Düzce Akçakoca'ya Modern Bir Sağlık Merkezi Geliyor
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Yer Teslimiyle Birlikte Çalışmalar Başladı

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen yer teslimi töreni, Akçakoca'nın Kapgirli Mahallesinde hayata geçirilecek dev hastane projesinin startını verdi. Yüklenici firma, atılan imzaların ardından hızla sahada çalışmalara başlayarak, projenin zamanında tamamlanması için kararlı bir şekilde ilerliyor.

Düzce Akçakoca'ya Modern Bir Sağlık Merkezi Geliyor

Büyük Ölçekli Bir Sağlık Merkezi

22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Devlet Hastanesi, bölgenin sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak. 500 günde tamamlanması planlanan proje, sadece Akçakoca ilçesine değil, aynı zamanda çevre bölgelere de nitelikli sağlık hizmeti sunacak.

Modern Donanımlarla Hizmet Verilecek

Hastanenin nitelikli sağlık hizmetini sunabilmesi için yoğun bakım üniteleri ve son teknolojiye sahip donanımlı cihazlarla donatılacağı belirtiliyor. Bu sayede, hastalar modern tıbbın sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanabilecek.

Bölge Halkının Sağlığı İçin Önemli Bir Adım

Düzce Akçakoca'ya Modern Bir Sağlık Merkezi Geliyor

Proje, sadece sağlık sektöründe değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınma açısından da büyük bir öneme sahip. Bölge halkının daha etkin ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimini sağlayacak olan bu devasa tesis, aynı zamanda istihdam olanakları yaratarak bölge ekonomisine de canlılık katacak.

Düzce’nin Akçakoca ilçesine yapılacak 50 yataklı Devlet Hastanesi projesi, bölgenin sağlık altyapısını güçlendirerek, modern ve donanımlı bir sağlık merkezi oluşturmayı hedefliyor. Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği bu önemli adım, bölge halkının sağlık standartlarını yükseltme yolunda atılmış büyük bir adım olarak dikkat çekiyor.

Düzce Akçakoca'ya Modern Bir Sağlık Merkezi Geliyor

# düzce

20 Oca 2024 - 13:32 Düzce/ Akçakoca- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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