Düzce Akçakoca'ya Modern Bir Sağlık Merkezi Geliyor

Yer Teslimiyle Birlikte Çalışmalar Başladı
Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen yer teslimi töreni, Akçakoca'nın Kapgirli Mahallesinde hayata geçirilecek dev hastane projesinin startını verdi. Yüklenici firma, atılan imzaların ardından hızla sahada çalışmalara başlayarak, projenin zamanında tamamlanması için kararlı bir şekilde ilerliyor.
Büyük Ölçekli Bir Sağlık Merkezi
22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Devlet Hastanesi, bölgenin sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak. 500 günde tamamlanması planlanan proje, sadece Akçakoca ilçesine değil, aynı zamanda çevre bölgelere de nitelikli sağlık hizmeti sunacak.
Modern Donanımlarla Hizmet Verilecek
Hastanenin nitelikli sağlık hizmetini sunabilmesi için yoğun bakım üniteleri ve son teknolojiye sahip donanımlı cihazlarla donatılacağı belirtiliyor. Bu sayede, hastalar modern tıbbın sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanabilecek.
Bölge Halkının Sağlığı İçin Önemli Bir Adım
Proje, sadece sağlık sektöründe değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınma açısından da büyük bir öneme sahip. Bölge halkının daha etkin ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimini sağlayacak olan bu devasa tesis, aynı zamanda istihdam olanakları yaratarak bölge ekonomisine de canlılık katacak.
Düzce’nin Akçakoca ilçesine yapılacak 50 yataklı Devlet Hastanesi projesi, bölgenin sağlık altyapısını güçlendirerek, modern ve donanımlı bir sağlık merkezi oluşturmayı hedefliyor. Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği bu önemli adım, bölge halkının sağlık standartlarını yükseltme yolunda atılmış büyük bir adım olarak dikkat çekiyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.