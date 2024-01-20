Düzce'nin Güneşle Aydınlanan Köyleri: Orman Köylerinde Güneş Enerjisi Devrimi

Bu yenilikçi proje, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün liderliğinde, orman köylülerine çeşitli avantajlar sunarak sürdürülebilir bir enerji modelini hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Orman Köylülerinin Enerji Bağımsızlığı: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün Çalışmaları

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Düzce ilindeki orman köylerinde gerçekleştirilen projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bitkisel ve hayvansal üretimden başlayarak, ısı yalıtımına, mikro kredilere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren müdürlük, orman köylülerinin yaşam kalitesini artırmak ve doğal kaynakları korumak adına çeşitli çalışmaları sürdürüyor.

Yenilenebilir Enerjiyle Ekonomi ve Çevreye Katkı: GES Projesi Detayları

GES projesi, doğal kaynakları koruma amacı güden bir perspektiften ele alınıyor. Orman köylülerine ait bir köyde kurulan güneş enerjisi sistemi, 770 bin lira kredi desteğiyle hayata geçirildi. Bu kredilerin 154 bin lirası hibe olarak sunularak, projenin toplam maliyeti düşürüldü. Mahmut Şentürk, orman köylülerinin artık elektrik faturası ödemek zorunda olmadıklarını belirterek, üretilen enerjinin fazlasının ise köylülerin gelirine dönüşeceğini vurguladı.

Geleceğe Yönelik Kredi Desteği: ORKÖY 2024 Perspektifi

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, 2023 yılında başlatılan ORKÖY projesinin başarısının ardından, 2024 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini belirtti. Bu proje, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma hedeflerine paralel olarak, orman köylülerinin enerji bağımsızlığını güçlendirme misyonunu sürdürecek. ORKÖY, sadece enerji maliyetlerini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak bölgenin ekonomik ve ekolojik dengesini koruma yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

Düzce'nin Yeşil Geleceği için Orman Köyleri Öncü Rolde

Düzce ilindeki orman köylerinde uygulanan GES projesi, sadece bir enerji üretim modeli değil, aynı zamanda toplumsal kalkınma ve çevre koruma vizyonunun bir yansıması olarak öne çıkıyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün liderliğindeki bu inovatif projeler, sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, orman köylülerine hem ekonomik hem de çevresel anlamda uzun vadeli avantajlar sunuyor.