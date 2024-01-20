Düzce’de Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi İle 1.580 Kilo Bordo Bulamacı Üreticilere Dağıtıldı

Desteklenen Üreticilere Organik Tarımın Kapılarını Açan Proje

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan proje, organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü amacı güdüyor. Bu kapsamda, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı İğneler köyünde uygulanan projenin bir parçası olarak, desteklenen üreticilere 1.580 kilo bordo bulamacı dağıtıldı.

Dağıtım Törenine Yoğun Katılım

Organik tarımın yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen Bordo Bulamacı dağıtım törenine, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, İlçe Müdürü Bünyamin Ali, İğneler Köyü Muhtarı Selahattin Bulut, teknik personel ve üreticiler yoğun katılım gösterdi. Törende, organik tarımın önemi ve projenin detayları üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

İl Müdürü Uzun: "Organik Tarım İçin Önemli Adımlar Atılıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, törende yaptığı konuşmada, il genelinde organik tarımın yaygınlaşması için hayata geçirilen projenin kapsamında İğneler Köyü'nde bin 580 kilo bordo bulamacının organik tarıma öncülük edecek çiftçilere dağıtıldığını belirtti. Uzun, "Bu proje, 50 fındık üreticisi ile yaklaşık bin 250 dekar alanda gerçekleşiyor. İlçemizde ilk defa uygulanan organik tarım projesi, organik tarım açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir" dedi.

Üreticilere Protokol Üyeleri Tarafından Bordo Bulamacı Dağıtıldı

Proje kapsamında yer alan üreticilerin çiftçi kayıt sisteminde (ÇKS) beyan ettikleri toplam fındık alanına göre belirlenen 1.580 kilo Bordo Bulamacı, törende protokol üyeleri tarafından üreticilere teslim edildi. Bu adım, organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projelerinin etkili bir şekilde uygulanmasında önemli bir aşama olarak kayda geçti.

Düzce’de Organik Tarımın Geleceğine Yönelik Umut Verici Adımlar

Yapılan bu dağıtım töreni, Düzce'de organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü konusundaki projelerin başarılı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen bu proje, ilçede organik tarımın gelişimine önemli katkılarda bulunarak çiftçilere yeni olanaklar sunmaya devam ediyor.