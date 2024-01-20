Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun'un Açıklamalarıyla Kanatlı Sektöründeki Başarılar

Kanatlı İşletmelerine Yönelik Toplantı ve Bilgi Alışverişi

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen sektör toplantısının, il genelinde faaliyet gösteren ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerine odaklandığı bildirildi. Yetkili personellerin, Düzce Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri Derneği, Akçakoca Beyaz Et Üreticileri Birliği ve yetiştiricilerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Düzce Kanatlı Sektörü ve Geleceği

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, il genelinde 360 kanatlı hayvan işletmesi bulunduğunu açıkladı. Kanatlı sektörünün ildeki hayvancılık alanında önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Uzun, yıllık 62 bin ton beyaz et ve 87,4 milyon sofralık yumurta üretimiyle ülke ekonomisine sağlanan katkıyı ön plana çıkardı.

Damızlık Kanatlı Yetiştiriciliği ve Veri Tabanı Kontrolü

Esra Uzun, kanatlı sektöründe damızlık kanatlı yetiştiriciliğine de değindi. İl genelinde bir işletmede damızlık kanatlı yetiştiriciliği yapıldığını ve yıllık 10 milyon adet damızlık yumurta üretimi gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca, hayvan bilgi sistemi içinde devreye giren kanatlı veri tabanının, damızlık kanatlı işletmelerine hayvan girişleri, yumurta çıkışları, kuluçkahane sevkiyatları ve etlik piliç sevkiyatlarını daha kontrollü bir şekilde yönetmeye olanak tanıdığını belirtti.

Sağlıklı ve Güvenilir Gıda Hedefi

Esra Uzun, açıklamalarında aynı zamanda sofralarımızda sağlıklı ve güvenilir gıdaların bulunmasının sürdürülebilir olması konusunda atılan önemli adımlara dikkat çekti. İl Müdürlüğü olarak, kanatlı üretimi yapan yetiştiricilerin yanında olduklarını ve sektörün sürdürülebilirliği için çaba gösterdiklerini belirtti.

Bu bağlamda, Düzce'nin kanatlı sektöründeki başarılar ve ilerleme, hem ekonomik hem de gıda güvenliği açısından önemli bir katkı sağlıyor. Uzun'un açıklamaları, il genelindeki tarım ve hayvancılık sektörünün geleceğine yönelik umutları pekiştiriyor.