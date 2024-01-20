Alaplı'da Yeni Cezaevi Projesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına Alındı

AK Parti İlçe Başkanı Altan Güngör'ün Açıklamaları

AK Parti İlçe Başkanı Altan Güngör, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Cezaevi projemizi yatırım programına almıştır. Alaplı'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Alaplı Mollabey Köy hudutları içerisinde 240 kişilik Açık cezaevi yapılması düşünülen projesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alınmıştır" dedi. Güngör, projenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen bölge Milletvekili Sayın Saffet Bozkurt ve diğer ilgililere teşekkürlerini iletti.

Alaplı'ya Yeni Cezaevi: 240 Kişilik Açık Cezaevi Planları

Alaplı Mollabey Köyü hudutları içerisinde planlanan açık cezaevinin, 40 dönümlük bir arsa üzerine inşa edilmesi planlanıyor. Projenin içeriğine dair detaylar ise Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2024 yatırım programına alınan proje, ilçenin sosyal ve ekonomik yapısına olumlu katkılarda bulunması bekleniyor.

Yatırımın Bölgeye Etkisi ve Teşekkürler

Yeni cezaevi projesinin Alaplı'ya kazandırılmasında emeği geçen isimlere teşekkür eden Güngör, özellikle bölge Milletvekili Sayın Saffet Bozkurt'un katkılarına vurgu yaptı. Projenin ilçe için önemli bir dönemeç olduğunu belirten Güngör, cezaevinin bölge ekonomisine, istihdama ve güvenlik konularına olumlu etkiler sağlayacağını ifade etti.

Alaplı ilçesindeki yeni cezaevi projesinin Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına alınması, bölgenin sosyal ve güvenlik altyapısını güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İnşa edilecek olan 240 kişilik açık cezaevi, ilçenin sosyal dinamiklerini olumlu yönde etkileyecek ve bölgeye istihdam sağlayarak ekonomik kalkınmayı destekleyecektir.