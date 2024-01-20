Zonguldak Halk Pazarı, Yoğun İlgiyle Karşılandı

Fiyatlar Yüksek, Vatandaşlar Tedirgin

Halk pazarında satılan ürünler arasında Salatalık 40 lira, Pırasa 25 lira, Patates 16 lira, Soğan 10 lira, Ispanak 30 lira, Marul 20 lira, Portakal 15 lira, Mandalina 20 lira, bezelye 100 lira ve biber 35 liradan alıcı buldu. Yüksek fiyatlar nedeniyle birçok vatandaş, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanarak sadece tezgahları incelemeyle yetindi.

Fiyat Artışları Ekonomik Zorlukları Beraberinde Getiriyor

Özellikle meyve ve sebze fiyatlarındaki artışlar, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşları olumsuz etkiliyor. Zonguldaklılar, pazar günlerinde daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmek için fırsat kolluyor. Ancak bu haftaki yoğunluk, beklentilerin altında kalan bir alışveriş deneyimine neden oldu.

Pazar Esnafı İse Durumdan Memnun

Pazar esnafı ise yüksek fiyatların kendilerinden kaynaklanmadığını, tarım ürünlerinin maliyetinin arttığını ve bu durumun satış fiyatlarına yansıdığını ifade etti. Esnaf, pazardaki yoğunluğun işlerini olumlu yönde etkilediğini belirtti ve müşterilere uygun alternatifler sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar Alternatif Pazarları Tercih Ediyor

Yoğun fiyat artışlarına tepki olarak, bazı vatandaşlar Zonguldak'ta alternatif pazarları tercih etmeye başladı. Diğer semtlerde kurulan pazarlarda daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulan vatandaşlar, ekonomik zorluklarla başa çıkma adına farklı alternatiflere yöneliyor.

Zonguldak'ta Halk Pazarı Yoğunlukla Karşılanırken, Fiyatlar Vatandaşları Zorluyor

Zonguldak'ta her hafta düzenlenen halk pazarı, bu hafta yoğun ilgiyle karşılandı. Ancak, tarım ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle vatandaşlar alışverişlerini sınırlamak zorunda kaldı. Pazar esnafı ise maliyetlerin arttığını ve bu durumun satış fiyatlarına yansıdığını belirtirken, vatandaşlar alternatif pazarları tercih etmeye başladı. Bu durum, ekonomik zorluklarla mücadele eden Zonguldaklıları farklı alışveriş seçenekleri aramaya yönlendiriyor.