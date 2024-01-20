Samsunspor'un Acı Günü: 35 Yıl Önceki Kazanın Anma Töreni

Samsunspor Kulübü, 35 yıl önceki trajik olayın yıl dönümünde, hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve onları dualarla anmak amacıyla duygusal bir tören düzenledi.

Kaza, Futbol Tarihine Geçen Bir Facia

Kaza, Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu gerçekleşmişti. Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan'ın hayatını kaybetmesi, takım kaptanı Emin Kar'ın ise felç kalması, Türk futbolunun en acı günlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Samsunspor Kulübü Yönetiminden Duygu Dolu Konuşma

Tören sırasında Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Fazlıhan Carus, duygusal bir konuşma yaparak, "Kaza, spor tarihinin en elim kazalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bu kaza sadece şehrimiz ve Samsunspor'a gönül verenler için değil, tüm spor camiasının ve futbol severlerin hafızalarında yer etmiştir. Şanlı bayrağımızdan aldığı renkler ve Atatürk armalı formasıyla hak ettiği mutlu günlere ulaşacağına inancım tamdır. Samsunspor geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

Efsane Futbolcu Emin Kar'ın Anısına Dualar

Aynı kazada felç kalan ve geçtiğimiz yıl vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabri başında anıldı. Dualarla yad edilen Emin Kar, Samsunspor tarihinde unutulmaz bir iz bırakan isimlerden biriydi.

Türkiye Genelinden Katılım ve Uluslararası Anmalar

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan ve birçok önemli isim katıldı. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden futbolcular için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Zonguldak'ta ve Sırbistan'da ayrı ayrı anma törenleri düzenlendi.

Geçmişin Acılarına Rağmen Geleceğe İnanç: Samsunspor'un Mesajı

Törende yapılan konuşmalar ve anma programları, Samsunspor camiasının, geçmişin acılarına rağmen geleceğe olan inancını vurguladı. Kulüp, yaşanan trajediyi unutmayarak, birlik ve dayanışma içinde başarı dolu günlerin geleceğine olan inancını sürdürüyor.