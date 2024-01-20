Ömer Selim Alan'ın Cumhur İttifakı'nın Zonguldak Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanışı

Bu duyuru, Zonguldak'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Alan, Ankara dönüşünde belediye binası önünde meşaleler eşliğinde kalabalık bir topluluk tarafından coşkuyla karşılandı.

Karşılama Törenindeki Coşku ve Katılım

Eşi Ceyda Alan ile birlikte, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP Zonguldak İl Başkanı Mustafa Öztürk ve partililerle birlikte belediye binası önünde karşılanan Selim Alan'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kalabalık, meşalelerle oluşturulan coşkulu atmosferde, belediye başkanları ve il başkanları da hazır bulunarak desteklerini ifade ettiler.

Selim Alan'ın Teşekkür ve Hitap Konuşması

Milletvekillerinin ve il başkanlarının konuşmalarının ardından Ömer Selim Alan, kalabalığa hitap etti. Görevine 2019 yılında başladığını ve hizmet ve eser siyasetiyle Zonguldak'a hizmet ettiğini belirten Alan, ikinci 5 yılda ustalık döneminin başlayacağını ifade etti. Ömer Selim Alan, helallik isteyerek kendisine karşı kırgınlığı bulunanlardan da özür diledi.

Hizmet ve Eser Siyasetine Odaklanan Başkanın Vizyonu

Alan, "Daha Yeni Başlıyoruz" sloganıyla çıkacakları bu yeni dönemde hizmet ve eser siyasetine odaklanacaklarını vurguladı. Zonguldak'ın enerji başkenti olma hedefine vurgu yaparak, Cumhuriyetimizin ilk vilayeti olan bu şehre hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Geçmişin Eleştirisi ve Gelecek Vizyonu

Başkan Alan, geçmiş 5 yılda Zonguldak'a yönelik gerçekleştirilen hizmetleri anlatarak, bir önceki dönemin çıraklık dönemi olduğunu ifade etti. Gelecek döneminde çok daha farklı bir Zonguldak Belediyesi olacağını söyleyen Alan, özür dileyerek, hizmet etmek için gözden kaçırdığı, unuttuğu kişilerden helallik istedi.

Rabia ve Bozkurt İşaretiyle Tamamlanan Konuşma

Selim Alan, konuşmasını tamamlarken bir elini "Rabia", diğer elini ise "Bozkurt" işaretiyle tamamladı. Bu sembollerle birlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Alan, Zonguldak halkına 2024'te çok daha farklı ve başarılı bir belediye yönetimi vaat etti.