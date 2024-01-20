Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Aşevi'ni Ziyaret Etti ve Hizmetin Değerini Vurguladı

Vali Hacıbektaşoğlu, ziyareti sırasında “Yapılan her hizmet kıymetli ancak bu hizmete kıymet biçilemez.” diyerek aşevi hizmetlerinin önemini vurguladı. Bu ziyaret, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik yapılan sosyal yardımların ve dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Aşevindeki Hizmetlerin Detaylı İncelemesi ve Vali Hacıbektaşoğlu'nun İfade Etikleri

Vali Hacıbektaşoğlu, aşevinde sunulan hizmetlere ilişkin detaylı bilgi aldı. Yemek çeşitleri ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibi olan Vali, bu önemli hizmeti sürdüren personele teşekkür etti. İncelemeler sırasında Vali, “Allah, bereket versin” diyerek aşevi personeline kolaylıklar diledi. Bu ifadeler, Vali'nin ziyaretinin sadece bir denetleme değil, aynı zamanda bu hizmetlere verdiği değeri ve destekleyici bir tutumu simgeliyor.

Aşevinden Yararlanan Vatandaş Sayısı ve Hizmet Alanları

Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi, haftanın altı günü olmak üzere bin 700 vatandaşa hizmet sunuyor. Merkez vakfından bin 500 vatandaşa ek olarak, Kilimli ve Kozlu ilçelerinden 200 vatandaş hizmet alımı yoluyla aşevinden faydalanıyor. Bu, aşevi hizmetlerinin geniş bir kapsamda ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak toplumun birçok kesimine yardım eli uzattığını gösteriyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun Aşevi ziyareti, sosyal yardım ve dayanışma projelerinin toplumsal refahı artırmadaki kritik rolünü vurguluyor. Bu tür hizmetler, toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirirken, dezavantajlı gruplara umut ve destek sunuyor. Vali Hacıbektaşoğlu'nun bu ziyareti, benzer hizmetlere olan duyarlılığın ve bu alandaki çabaların devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Bu tür sosyal projeler, toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesine katkıda bulunarak daha adil bir toplumun oluşturulmasına destek oluyor.