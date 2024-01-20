20 Oca 2024 - 14:04- Gündem G:

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde Maden İşçilerini Ziyaret Etti

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde çalışan maden işçilerini ve yeni başlayanları ziyaret ederek önemli bilgiler paylaştı. Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, 1014 madencinin müesseselere dağıtımına başlanmasıyla ilgili bilgiler verildi.

İhlas Haber Ajansı
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GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde Maden İşçilerini Ziyaret Etti mask
GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde Maden İşçilerini Ziyaret Etti
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2 Bin Pano Ayak Üretim İşçilerinden 1014'ü İşbaşı Yaptı

TTK'ya istihdam edilecek olan 2 bin pano ayak üretim işçisinden işlemleri tamamlanan 1014 madencinin müesseselere dağıtımına başlandı. Bu kapsamda ilk etapta 373 maden işçisi kurumlara dağıtılarak işbaşı yaptı.

Yeni Madencilere Eğitim Önemle Verildi

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde Maden İşçilerini Ziyaret Etti

Yeni işe başlayan maden işçileri, işbaşı yaptıkları müesseselerde yeraltındaki mesaileri öncesinde çeşitli eğitimlere tabi tutuldu. Bu eğitimlerde, yapılacak çalışmalar, malzemelerin kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular öne çıktı. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan ve yönetim kurulu, Armutçuk Amelebirliği yöneticileriyle birlikte müessesede çalışan maden işçilerini ve eğitim alan yeni madencileri ziyaret etti.

Mutlu: "Verilen Eğitimleri İyi Öğrenip Uygulayın"

İsa Mutlu, yeni işe başlayan maden işçilerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in selam ve sevgilerini iletti. Mutlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, maden işçilerine verilen eğitimlerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Yeraltında nasıl davranmanız gerektiği, maske ve solunum cihazlarının kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli eğitimler alacaksınız. Bu eğitimleri iyi öğrenip, yeraltında harfiyen uygulamanız çok önemli. Amirlerinizin, şeflerinizin uyarı ve tecrübelerinden yararlanın. Ailemize hoş geldiniz." dedi.

Bu ziyaret ve eğitim programı, TTK'daki maden işçilerinin mesleki bilgilerini güçlendirmeyi amaçlayarak, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmelerine katkı sağlamış oldu.

# üretim, eğitim, başkan, ziyaret

20 Oca 2024 - 14:04 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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