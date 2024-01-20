Kastamonu’da Narkotik Ekiplerinden Başarılı Operasyon

Kastamonu şehri genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışına karşı yapılan uygulamaların bir parçası olarak yürütülen çalışmalarda, polis ekipleri tarafından tespiti yapılan 2 şahıs, yapılan üst ve araç aramalarında uyuşturucu madde ile yakalandı.



Metamfetamin Ele Geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Metamfetamin, uyuşturucu maddeler arasında yer alan ve kullanıcılarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir uyuşturucu türüdür. Polis ekiplerinin bu tür uyuşturucu maddelerin sokaklarda dolaşmasını engellemeye yönelik yaptığı başarılı operasyonlar, şehirdeki güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.



Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ö.F.B. ve O.Y. isimli şahıslar, uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklamalar, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadelede polis ekiplerinin kararlılığını ve etkin çalışmalarını bir kez daha göstermiş oldu.



Kastamonu’da Uyuşturucuyla Mücadelede Devam Eden Çalışmalar

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede sıkı bir takip ve denetim programı uygulamaya devam ediyor. Şehirdeki güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu operasyonlar, sadece uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı değil, aynı zamanda suçla mücadele genelinde de etkili sonuçlar doğuruyor. Halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına yürütülen bu çalışmalar