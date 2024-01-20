Karabük BİLSEM Öğrencileri Uzay Tarımına Yeni Bir Boyut Kazandırıyor

İlk Proje: Oksijen Salınımlı Polimer Gübre ile Bitki Atıklarından Elde Edilen Verim

BİLSEM öğrencileri, ilk projelerinde bitki atıklarından elde edilen oksijen salınımlı polimer gübre çalışmasını NASA'dan temin ettikleri gübre ile birleştirerek deniyorlar. Bu çalışma, uzayda az atık elde etmek ve verimli bir tarım yapmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, bilim dünyasına önemli veriler sunmayı hedefliyorlar.



İkinci Proje: Yerel Tohum Araştırmaları ve Akdeniz Fesleğeni Çalışmaları

Karabük BİLSEM öğrencileri, ikinci projede Akdeniz fesleğenini kontrol grubu olan Ceneviz fesleğeni ile karşılaştırarak yerel tohumların araştırmasını yapıyor. Bu proje kapsamında Türkiye'nin yerel tohumları kullanılarak daha verimli tarım yöntemleri araştırılıyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'tan Tebrik ve Destek

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük'teki gençlerin akademik başarıdan kültüre, sanattan bilime kadar her alanda önemli yerlerde olmalarını istediklerini belirtti. BİLSEM öğrencilerinin uzayda gıda ürünleri yetiştirme çalışmalarını övgüyle karşılayan Akbaş, projenin "Maarifin Yüz Akı" e-dergisinde yer aldığını açıkladı.



Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Projeye Katılacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın geri dönmesiyle birlikte çalışmaların hız kazanacağını ifade eden Akbaş, Mayıs ayında düzenlenecek bilim şenliğine davet edileceğini belirtti. Bu etkinlikte öğrencilerin daha büyük başarılar elde etmeleri amaçlanıyor.



Öğrenci Görüşleri ve Gelecek Projeler

BİLSEM fen bilimleri öğretmeni Hanife Kılıç, öğrencileriyle birlikte "Growing Beyond Earth (GBE-Dünya Ötesinde Büyüme)" projesini sürdürdüklerini ifade etti. Öğrencilerden Muhammed Ali Telli ise geçen yıl fark ettikleri bitki atıklarını gübre olarak kullanma fikrini bu yıl daha da geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, safran çiçeği denemeleri ve yerel tohum projeleriyle daha fazla verim elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bu önemli projeler, Karabük BİLSEM öğrencilerinin bilim, tarım ve uzay teknolojileri alanındaki başarılarını gösteriyor ve Türkiye'nin gelecekteki bilim insanlarına umut veriyor.