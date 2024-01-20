AK Parti'nin Genç Belediye Başkan Adayı: Özkan Çetinkaya Karabük’te Coşkuyla Karşılandı

" Karabük’ümüz İçin Canla Başla Çalışacağız"

Özkan Çetinkaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiriyle yaptığı açıklamada, "Köklü Cumhuriyetimizin genç vilayetlerinden Karabük'ümüze genç bir belediye başkan adayı diyoruz şu an için. İnşallah biz her zaman bunun bir dinamizm, bir enerji, bir hizmetle daha hızlı olacağımızı buradan beyan ediyoruz." şeklinde konuştu. Çetinkaya, sürecin hayırlı olmasını temenni ederek, siyasetin temel maddesinin çok çalışmak, samimiyet ve gayret olduğunu vurguladı. "Öncelikle adaylık sürecinde çok çalışacağız, sonra da beş yıllık ehliyeti alırsak, bu beş yılda da Karabük'ümüz için, memleketimiz için 7/24 dört mesai anlayışıyla canla başla çalışacağız." dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Çetinkaya, partisinin kendisini güzel bir kitleyle karşıladığını belirterek, "Her şeyin başı birlik beraberlik. Karabük'te biz her zaman birlik ve beraberlik taraftarı olacağız." ifadelerini kullandı. Kentteki tüm vatandaşların taleplerine yönelik projeler geliştireceklerini belirten Çetinkaya, "Kentte gençlerimize ne gerekiyorsa, toplumumuzun temsil eden birçok kesimine ne gerekiyorsa bunun çözümü noktasında projeler ve hizmetler geliştiririz." şeklinde konuştu.

"İl Başkanımızın Müsaadesiyle Hemen Projelerimize Başlayacağız"

Belediye Başkan Adayı, "İl Başkanımızın da müsaadesiyle biz hemen projelerimize başlayacağız. Çözümlerimize başlayacağız. Şu ana kadar zaten çalıştığımız bir Karabük var. Her zaman arazideyiz. O açıdan ondan sonra zaten projelerimizi açıklayacağız. Vaatlerimizi açıklayarak inşallah 31 Mart'ta hayırlı bir şekilde tamamlamayı umut ediyoruz." diyerek projelerine hızla başlayacaklarını belirtti.

"Şehrimiz İçin, Memleketimiz İçin Büyük Bir Fırsattır"

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Çetinkaya'nın uzun yıllardır partiye hizmet ettiğini ve bu yolda hayırlı bir şekilde ilerleyeceğine inandığını söyledi. Salt, "Karabük'ümüz için, şehrimiz için, memleketimiz için bu gerçekten büyük bir fırsattır." dedi. Seçimleri hemşerilerinin bir fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade eden Salt, "Karabük yorgunluğunu, dinamizmi devredecek ve bundan sonraki süreci koşarak, terleyerek, mücadele ederek, Karabük için ne yapılması gerekiyorsa proje anlamında, gönül belediyeciliği anlamında bu çalışmaları teşkilatımızla, ekibimizle ve belediye başkan adayımızla birlikte istişare toplantılarımızı yaparak yol haritamızı çizerek bu çalışmaları icra edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin genç ve dinamik adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'e canlılık katacak projeleriyle ve birlik beraberlik vurgusuyla seçimlere hazırlanıyor.